“Toiveenamme on positiivisesti inspiroida alaa” – Think on maailman ensimmäinen hiilineutraali kuohuviini, jonka takana on suomalaista osaamista

”Toiveenamme on positiivisesti inspiroida alaa ja tulemme jakamaan tiedon avoimesti. Lisäksi ihmisillä on kasvava tarve selkeästi avattuun tietoon, miten omilla valinnoillaan voi vaikuttaa. Jos joku jotain tästä kopioi, olemme onnistuneet. Halusimme pilotoida tätä kuohuviinillä, sillä vastuullisuus ei ole vakava aihe – vaikkakin vakavasti otettava aihe”, toteaa Vindirektin markkinointipäällikkö Meri Kangas.

Mukaan haluttiin mahdollisimman paljon suomalaista osaamista, ja siksi Think-viinin etiketin on suunnitellut Antero Nuutinen ja kompensoinnin yhteistyökumppani on suomalainen asiantuntijayritys Nordic Offset. Hiililaskelman teki Suomen Luonnonvarakeskus eli LUKE.

Think-viinille myönnettiin myös Gaia Consultingin Gaia Carbon Neutral -merkki. Gaia varmensi kesällä 2021 kuohuviinin hiilijalanjälkilaskelman, tehdyt päästövähennystoimet ja päästökompensaation.

“Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi tämän hetken merkittävimmistä vastuullisuusteemoista myös elintarvike- ja juomateollisuudessa, jossa kyse on usein laajoista toimitus- ja arvoketjuista. On hienoa, että Vindirekt on myös lähtenyt mukaan ilmastotalkoisiin arvioimalla tuotteen ilmastovaikutukset pellolta pöytään asti. Think-kuohuviini onkin ensimmäinen juomatuote, jolle on myönnetty Gaian oma hiilineutraaliudesta kertova merkki”, kertoo Anna Pakkala, Gaia Consultingin vanhempi asiantuntija.

Luomusertifioitu Think-kuohuviini on tehty Pohjois-Italiassa sijaitsevan Trevison maakunnan tyypillisistä rypäleistä (Glera, Chardonnay sekä Pinot Blanc). Pirteän hedelmäisen Think-kuohuviinin hienostuneet kuplat korostavat omenaisia ja päärynäisiä aromeja. Runsas viini on oiva kumppani salaateille, kasvisruoille ja muulle pikkupurtavalle – ja sopii erinomaisesti loppukesän juhlapöytiin.

Think-kuohuviini on saatavilla Alkon valikoimasta ja verkkokaupasta. Se on myös Vindirektin horeca-valikoimassa. Tuotteen hinta Alkossa on 13,50 €.

