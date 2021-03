Toivo Group ja Certego Oy aloittavat mobiiliavainten laajan käyttöönoton asuinkiinteistöissä

Toivo Group ja Certego Oy ottavat digiloikan asuinkiinteistöjen kulkemisessa, sillä Toivo Groupin rakennuttamien vuokra-asuntojen asukkaat kulkevat pian koteihinsa pelkkä älypuhelin avaimenaan. Certego toimittaa Toivo Groupin uudiskohteisiin iLOQ S50 -mobiilipohjaisen pääsynhallintajärjestelmän, johon kuuluu maailman ensimmäinen NFC-pohjainen lukkosylinteri.

iLOQ S50 on mullistanut aiemmin teknisen infrastruktuurin lukitusmahdollisuudet, ja nyt on asuinkiinteistöjen vuoro. iLOQ S50 avaa ovet NFC-ominaisuudella varustetulla Android- tai iOS-puhelimella, tai ladattavalla digitaalisella iLOQ Fob -avaimella. Asiakasohjelman ja palvelimen välinen arkaluontoinen tietoliikenne salataan TLS-salauksella.

Ratkaisu poistaa fyysisten avainten katoamiseen liittyvät turvallisuusriskit säästäen samalla avaimiin, lukkojen vaihtoon sekä tukkeutuneisiin avaimenreikiin liittyviä kustannuksia. iLOQ S50 säästää lisäksi ympäristöä, sillä se saa puhelimesta kaiken tarvitsemansa virran ja tekee avainten teettämisen ja noutamisen tarpeettomaksi.

Rohkea valinta tekee tietä tulevaisuuden kulkemiselle

Certego Oy vastaa Toivo Groupin uudiskohteiden iLOQ S50 -lukitusjärjestelmän toimituksesta, asennuksesta sekä järjestelmän elinkaaren hallinnasta. Käynnistyvä yhteistyö Toivo Groupin kanssa on Certegolle mieluinen, sillä yrityksellä on vuosikymmenten kokemus älykkäästä kulunvalvontateknologiasta, jossa mobiilikulkeminen on ollut mahdollista jo pidempään.

”Odotan mielenkiinnolla ensimmäistä iLOQ S50-järjestelmällä toteutettua asuinkiinteistöä. Toivolla on meille hyvin yhteensopiva edelläkävijän asenne ja vahva tahtotila tuottaa asukkaille parasta, nykyaikaista asukaskokemusta. Olemme enemmän kuin mielellämme tekemässä tietä tulevaisuuden asuinkiinteistöjen kulkemiselle jo tänään”, kertoo myyntipäällikkö Mikki Anttila Certegolta.

”ILOQin hallinnointiohjelmisto vakuutti meidät, ja Certegolla on kova tahto ja kyvykkyys auttaa meitä ja ratkaista ongelmiamme. Meillä on, ja tulee olemaan, monen mittaisia vuokrasuhteita, lyhyitä ja pitkiä. Tämän vuoksi kulkemisen hallinta nousi erityisen tärkeäksi asiaksi. Aika nopeasti päädyimme myös siihen, että haluamme päästä kokonaan avaimista eroon. Mobiiliavauksen uskotaan olevan tulevaisuutta, ja uskomme iLOQin S50-teknologian olevan edelläkävijä siinä”, kommentoi Toivo Groupin rakentamisjohtaja Urho Myllymäki.

”Heti ensikeskusteluista asiakkaan kanssa vahvistui käsitys heille parhaiten soveltuvasta lukitusratkaisusta. Lukitus ja kulkemisen helppous ovat euromääräisesti pieni osa rakentamisen kustannuksista, mutta niillä on suuri vaikutus asumisen helppouteen, turvallisuuteen sekä elinkaarikustannuksiin. Toivo Group tekee valinnallaan suomalaisen asumisen historiaa”, avaa Anttila.