Toivon pilkahduksia maailmantaloudessa

Mitä näiden ennusteiden taustalla on?

Atradiuksen ekonomistien mukaan varovaiseen optimismiin on useita syitä. Kun Kiina vihdoin poisti Covid-rajoitukset, maailmankauppa vauhdittui merkittävästi. Samaan aikaan sekä Yhdysvaltojen että euroalueen taloudet osoittautuivat suhteellisen vahvoiksi korkeampien energiahintojen edessä. Energian hinnannousu oli yksi tekijä inflaation kiihtymisen taustalla useissa suurissa talouksissa. Uskomme, että inflaatio on nyt ohittanut huippunsa ja laskee edelleen vuoteen 2024 asti.

Korkojen nousu hillitsee inflaatiota, mutta heikentää taloudellista toimintaa. Näistä syistä odotamme, että kehittyneiden talouksien BKT:n kasvu jää vain 1,3 prosenttiin tänä vuonna ja laskee 0,6 prosenttiin vuonna 2024. Kehittyvien markkinatalousmaiden tilanne on parempi, sillä niiden ennustetaan kasvavan 3,9 prosenttia tänä vuonna ja 3,8 prosenttia vuonna 2024. Suurin osa kasvusta tulee Aasiasta sekä Latinalaisesta Amerikasta.

Vieläkö korot nousevat?

Ennustamme inflaation hidastuvan vähitellen, mutta saavuttavan keskuspankkien tavoitteet aikaisintaan vasta vuoden 2024 lopussa. Inflaatio ei kuitenkaan laske niin nopeasti kuin monet keskuspankit toivovat, mikä tarkoittaa, että korkojen leikkaukset ovat epätodennäköisiä tänä vuonna suurimmissa kehittyneissä talouksissa.

Lisäksi on olemassa kasvava riski globalisaation purkautumisesta, sillä Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet lisääntyvät. Myös EU on alkanut suhtautua Kiinan motiiveihin entistä epäileväisemmin. Ennustemallissamme oletetaan, että suhteiden merkittävä heikentyminen on epätodennäköistä, mutta samoin se, että nämä suuret taloudet irtautuisivat täysin toisistaan.

Ennusteemme viesti on, että kuluvasta vuodesta tulee parempi kasvun vuosi kuin mitä tammikuussa odotettiin. Kiinan uudelleen avautuminen ja länsimaisten talouksien kestävyys energian hintashokkien edessä antavat aihetta optimismiin.

On kuitenkin otettava huomioon, että nämä ennusteet riippuvat inflaation asteittaisesta ja johdonmukaisesta laskusta sekä korkotason pysymisestä ennallaan.

Uusimman talousennusteemme pääset lukemaan kokonaisuudessaan täältä.