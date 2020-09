Tom of Finland taidetta ensi kertaa Japanissa

Suomen Japanin instituutti juhlistaa yhteistyössä Tom of Finland Foundationin ja Suomen Tokion suurlähetystön kanssa Touko Laaksosen syntymän 100-vuotisjuhlavuotta järjestämällä Reality& Fantasy: The World of Tom of Finland -näyttelyn Tokiossa. Parco Gallery X:ssä 18.9.2020 aukeavan näyttelyn on kuratoinut Shai Ohayon.

Näyttely koostuu kaikkiaan 30 piirustuksesta 1946-1989 väliseltä ajalta. Teokset peilaavat toisaalta Tom of Finlandin oman ajatusmaailmaa, toisaalta hänen taiteellista kehitystään: 1940- ja 50- luvuilla tehtyjen piirustusten mallit olivat miehiä tyylikkäissä puvuissaan ja merimiehiä, sotilaita ja poliiseja univormuissaan. Seuraavien vuosikymmenten aikana mallit olivat korostetun lihaksikkaita. Myöhemmin, työskennellessään Los Angelesissa, Tom of Finland keskittyi puhtaan graafisiin piirustuksiin. Yhtenä näyttelyn vetonaulana mainittakoon ensimmäinen Tom of Finlandin (kts. Kuva yllä) Bob Mizerin vuonna 1945 perustaman Physique Pictorial -lehden kanteen tehty piirustus.

Lisätietoja näyttelystä:http://www.finstitute.jp/fi/2020/08/18/tom-of-finland-japanissa/

Monipuolinen ohjeisohjelma, jonka kohokohtana Durk Dehnerin, Tom of Finland Foundationin toisen perustajan, luento

Suomen Japanin Instituutti järjestää runsaasti oheisohjelmaa näyttelyn yhteydessä. Ohjelma koostuu Tom of Finlandin taidetta ja taiteilijuutta eri näkökulmista käsittelevistä luennoista ja keskustelutilaisuudesta. Luentosarjan luennoitsijoina ovat mm. FT Juha-Heikki Tihinen, FT Leena-Maija Rossi, FT Annamari Vänskä, instituutin johtaja FT Anna-Maria Wiljanen ja instituutin projektipäällikkö HuK Pasi Järvinen. Syyskuun 29.pvä on vuorossaTom of Finland Foundationin presidentin ja sen toisen perustajan Durk Dehnerin luento.

Luennot järjestetään ZOOMissa klo 12:00-13:30 Suomen aikaa. Ne pidetään englanniksi ja tulkataan japaniksi. Osallistuminen on ilmaista. Linkki luentosarjaan: https://us02web.zoom.us/j/81362557801?pwd=RmFLbHgxT05CcXZ5Q1NPMy9vU3JaUT09



LUENTOAIKATAULU

September 18th, 2020:

The Heavenly Creatures of Lust – The Male Body made desirable in Tom of Finland’s Drawings

Dr Juha-Heikki Tihinen / Curator, Pro Artibus Foundation, Finland

Attention: this lecture starts at 17:00PM

September 23rd, 2020:

There’s always a meaning in a seemingly meaningless landscape – the National romanticism in Tom of Finland’s drawings

Dr Anna-Maria Wiljanen / Director, Finnish Institute in Japan

September 25th, 2020:

Tom of Finland’s Long and Winding Road to the Center of the Art World

Dr Leena-Maija Rossi, Senior Lecturer, Department of Cultures, University of Helsinki, Finland

September 29th, 2020:

Flipping pages – Tom of Finland: The Official Life and Work of a Gay Hero

Durk Dehner / President & Cofounder, Tom of Finland Foundation, Los Angeles, USA

October 2nd, 2020:

“Before Gucci and Gaultier, there was Tom of Finland”. On the legacy of Tom of Finland to fashion

Dr Annamari Vänskä /Adjunct Professor, Department of Design, Aalto University, Finland

October 5th, 2020:

From Under the Counter to the Gallery Walls – The Impact of Tom of Finland

BA Pasi Järvinen / Project manager, Finnish Institute in Japan

DISCUSSION EVENT

September 30th, 2020:

Your happiness is my happiness – a discussion about the LGBT rights in Japan

Participants: Georgie Ichikawa and Kazue Chan. Moderator: Anna-Maria Wiljanen. Venue: Parco 10F Rooftop.