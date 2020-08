Tomi Björck tuo suosituimmat annoksensa ruokakauppaan - Food Market Herkulle suunniteltu menu vie makumatkalle moderniin aasialaiseen keittiöön

Huippukokki Tomi Björckin parhaita ravintola-annoksia saa nyt myös ruokakaupan valikoimista. Björckin Food Market Herkulle suunnittelema menu kokoaa yhteen hänen kaikkien aikojen suosikkinsa ja vie ruokaseikkailulle aasialaisen keittiön makuihin. Menu on saatavilla Herkku-myymälöissä ja verkkokaupassa pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella syyskuun ajan. Björck ja Herkun tiimi tarjoavat menua myös ravintola-annoksina Helsingin keskustan Herkun Bistrossa syyskuun ajan sekä Keskuskadulle avattavassa pop up -konttiravintolassa rajoitetun ajan.

- Kokosin yhteen omat suosikkini ja ravintoloideni myydyimmät annokset ja muokkasin niistä herkuimman kokonaisuuden. On hienoa saada menulleni entistäkin laajempi yleisö yhteistyön kautta. Herkku on lähikauppani Suomessa ollessa ja yhteistyö palkitun ruokakaupan kanssa on itsellenikin aivan uudenlainen aluevaltaus, Tomi Björck kertoo.

- Nyt yhä useampi pääsee maistamaan ruokamaailman supertähden suosittuja reseptejä. Herkku haluaa tarjota aina huippuruokaa, mutta myös hinnaltaan monenlaiseen tarpeeseen sopivia vaihtoehtoja. Tomi on todellinen kosmopoliitti, joka on reissannut ympäri maailmaa ja ymmärtää monien ruokakulttuurien taustoja, kertoo menun suunnittelussa mukana ollut kehityspäällikkö Harri Harjula S-ryhmän marketkaupasta.

Inspiraation lähteenä aasialaisten ruokakulttuurien sulatusuuni: Singaporen Amoy Street

Björckin yksi inspiraation lähde on Singaporen kuuluisa ruokakatu ja aasialaisten ruokakulttuurien sulatusuuni, Amoy Street. Pienissä tunnelmallisissa ravintoloissa tarjotaan thaimaalaista, japanilaista, malesialaista ja kiinalaista ruokaa.

- Menun jokaisessa annoksessa on jotain uudenlaista. Välillä pääsee makumatkalle Korea towniin, välllä mennään Japaniin. Menussa on paljon eri vivahteita, vahvoja, raikkaita ja aromaattisia makuja. Umami – viides perusmaku – on ruoanlaitossani kulmakivi. Mietin ensin, miten saamme vangittua nämä kaikki maut sekä ravintola-annoksiin että mukaan otettaviin annoksiin, mutta lopputulos osoittautui tosi onnistuneeksi, kertoo Tomi Björck.

- Viemme asiakkaamme makujen löytöretkille toiselle puolelle maailmaa ja ruokamatkan tyyli on vapaa: voi kyläillä Bistrossa tai konttiravintolassamme, noutaa lounaaksi työpäivän lomassa tai tilata verkkokaupasta kotiin illalliseksi, kertoo Helsingin keskustan Herkun Food Market Manager Janne Toivonen.

Food Market Herkun ja Tomi Björckin menun koko syyskuun ajan tarjolla olevat annokset ovat:

- Jättirapu Som Tam -salaatti & Chili Jam

- Karamelli-maapähkinäkanaa & Satay-maapähkinäkastike

- Lohipastramia & Miso Skagen-perunasalaattia

Helsingin keskustan Herkun Bistrossa ja Keskuskadun pop up -konttiravintolassa tarjoillaan viikoittain vaihtuvia annoksia:

- Paahdettua portobelloa , ponzua & parmesania

- Kimchi Pot possusta & Kimchi-kastike

- Akamiso-naudanposkea, Furikake-perunat & tryffelikastike

- Ssamjang -kurpitsasta tai lammasta & ankkaa

- Chorizo-lohi & Romesco-kastike

Annosten hinnat ovat 9,90-18,90 euroa.

Menu on tarjolla Helsingin keskustan Food Market Herkun Bistrossa 31.8.- 27.9. sekä Keskuskadulle avautuvassa pop up -konttiravintolassa 16–27.09. Mukaan otettavat take away -annokset ovat saatavilla Herkku -myymälöissä sekä verkkokaupan valikoimassa kauppa.foodmarketherkku.fi. pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.

Kansallisesti ja kansainvälisesti palkittu Herkku yhdistää ruokakauppaa, ravintolaa, kauppahallia ja elämyksiä

Vuoden kalakaupaksi sekä vuoden hedelmä- ja vihanneskaupaksi valittu Food Market Herkku on elämyksellinen yhdistelmä kauppahallia, herkkukauppaa, ravintolaa ja kahvilaa, jossa ruoan rakastajat viihtyvät ja inspiroituvat. Herkku esittelee kiinnostavimmat ruokailmiöt ja inspiroi kokeilemaan uusia makuelämyksiä. Tuomme maailman kiehtovimmat ruokakulttuurit, trendit ja raaka-aineet asiakkaidemme lautasille.