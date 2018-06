Tomi Einonen nimitetty MTV:n uutistoiminnan johtoon

Lähes 20-vuotisen uran MTV:n uutistoiminnassa tehnyt Tomi Einonen, 48, on nimitetty MTV Uutisten vastaavaksi päätoimittajaksi ja Mediahub Oy:n toimitusjohtajaksi. Einonen on hoitanut tehtävää virkaatekevänä sen jälkeen, kun Merja Ylä-Anttilan kerrottiin huhtikuussa siirtyvän syksyllä Ylen uudeksi toimitusjohtajaksi. Tomi Einosen visioissa on kehittää uutispalvelu vastaamaan yhä nopeammin digitalisoituvan uutiskulutuksen tarpeita ja samalla huolehtia Suomen arvostetuimpiin kuuluvan uutisbrändin suosion ja laadun jatkuvuudesta.

MTV Uutiset tulee Tomi Einosen luotsaamana satsaamaan uutistoiminnan yhä vahvempaan digitalisointiin ja lisäämään reaaliaikaista uutispalvelua. ”On hienoa päästä vetämään huippuammattilaisten joukkoa ja tietysti samalla jatkamaan Merja Ylä-Anttilan kunniakkaasti viitoittamaa tietä. Tulemme luonnollisesti pitämään erittäin hyvää huolta MTV Uutisten TV-puolen lippulaivatuotteista, kuten Huomenta Suomesta sekä Seitsemän ja Kymmenen Uutisista, mutta samalla haluamme kehittää palveluamme myös uusien katsojasukupolvien uutisnälkää tyydyttämään, journalismin korkeasta laadusta tinkimättä”, kertoo MTV Uutisten uusi päätoimittaja Tomi Einonen ja jatkaa: ”Tulemme kehittämään entistä vahvemmin digitaalisuutta, sillä uutisten pitää olla mukana kansalaisten arjessa ajasta ja paikasta riippumatta. Liikkuvan kuvan kulutus lisääntyy hurjaa vauhtia, joten meidän tulee varmistaa, että myös me liikumme tapahtumien mukana ja kerromme asiantuntevasti ja faktoihin perustuen, mistä on kulloinkin kysymys. Uusia ideoita ja kehityssuunnitelmia on jo olemassa ja niistä kerromme myöhemmin lisää.” Yhteiskuntatieteiden maisteri Tomi Einonen aloitti TV-uransa Ylen Poliisi-TV:n toimittajana vuonna 1996. MTV:n kotimaan uutistoimittajaksi ja -ankkuriksi Einonen siirtyi vuonna 1999. Einosen vetämä Suomen suurin tuotantoyhtiö Mediahub tuottaa MTV:n päivittäiset uutis- ja ajankohtaissisällöt MTV3:lle, MTV.fi-uutispalveluun ja tekstikanavalle. Lisäksi Mediahub tuottaa kaupallisia sisältöjä MTV:lle ja muille asiakkailleen. ”Olen varma, että Tomi on oikea valinta luotsaamaan Mediahubin palveluita entistä digitaalisempaan suuntaan ja varmistamaan, että uutistuotantoyhtiömme säilyy jatkossakin laatujournalismiin erikoistuneena itsenäisenä ja kannattavana palveluntarjoajana. Hänen nimittäminen uuteen rooliinsa oli harvinaisen helppo päätös ja tiedän, että myös uutistuotantomme tiimi arvostaa sitä”, kommentoi nimitystä Mediahub Oy:n hallituksen puheenjohtaja Åsa Tillberg-Widell. MTV aloitti oman uutistoimintansa vuonna 1980 tuoden suomalaiseen televisiouutiskulttuuriin monipuolisen ja ammattitaitoisen journalismin ohella kahden uutisankkurin vetämät totuttua rennommat lähetykset ja suositun loppukevennyksen. ”MTV:n uutistoiminnalla on vankka asema suomalaisten arjessa aamusta iltaan ja olemme erittäin iloisia, että pääsemme jatkamaan sen ylläpitoa ja kehittämistä Pöllölaakson hyvin tuntevan Tomi Einosen kanssa”, iloitsee MTV Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund.

