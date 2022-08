Tomi Koivuniemi AA Telinerent Oy:n liiketoimintajohtajaksi

Rakennusalan sijoitusyhtiö Kare Groupiin portfolioon kuuluva AA Telinerent Oy kasvaa panostamalla rakennustelineiden ja sääsuojausten toimittamisen sekä asennusten laatuun ja työturvallisuuteen. Kasvuun panostetaan uuden liiketoimintajohtaja Tomi Koivuniemen johdolla.

Tomi Koivuniemellä on yli kymmenen vuoden kokemus rakennusteline- ja sääsuojausalalta erityisesti henkilöstöjohtamisen, projektijohtamisen ja työturvallisuusjohtamisen alueilta.

“AA Telinerentillä on hyvä pohja kasvaa yhdeksi Suomen johtavista telinetoimittajista. Tavoitteenamme on toimittaa ja asentaa avaimet käteen -periaatteella telineet ja sääsuojaukset niin rakentajien kuin teollisuudenkin tarpeisiin toimintamallilla, jossa turvallisuus, laatu sekä aikataulut on huomioitu erityisen hyvin”, Koivuniemi sanoo. Hän aloitti AA Telinerentin osakkaana ja liiketoimintajohtajana heinäkuussa.

“Tomi Koivuniemi sopii AA Telinerentin kasvusuunnitelmien toteuttamiseen erinomaisesti. Meillä on yhteinen näkemys laatuun ja työturvallisuuteen keskittyvän teline- ja sääsuojatoimitusten kehittämisessä”, sanoo Jake Aalto sijoitusyhtiö Kare Groupista.

AA Telinerentin tausta on laadukkaassa telinevuokrauksessa. Vuonna 2021 AA Telinerent alkoi panostaa kasvuun sijoitusyhtiö Kare Groupin tukemana. Tämän vuoden tavoitteena on nelinkertaistaa liikevaihto. AA Telinerentin omistaa yhtiön toimiva johto yhdessä Kare Groupin kanssa.

AA Telinerentin päätoimipaikka on Vantaalla, josta käsin se palvelee rakennusalan ja teollisuuden asiakkaita kaikkialle Suomeen.