Tommi Tuomisesta Suomen ensimmäinen kahden Michelin-tähden keittiömestari: Demo loistanut jo 15 vuotta, Finnjävel yllätti läskisoosilla ja kanaviillokilla

Helsingin Taidehallin kupeessa sijaitseva Finnjävel Salonki tarjoaa uniikin ravintolakokemuksen sukeltaen syvälle perinteiseen suomalaiseen makumaailmaan ja katoavaan kansanruokaperinteeseen. Vuonna 2016 kaksivuotisena projektiravintolana aloittanut Finnjävel on löytänyt paikkansa suomalaisen ruokaperinteen ennakkoluulottomana sanansaattajana, kun taas Tuomisen vuonna 2003 perustama Demo ammentaa ranskalaisesta keittiöstä. Finnjävel Salonki ansaitsi Michelin-tähden lisäksi palvelustaan myös Welcome & Service Award -tunnuksen.

”Kahden näin erilaisen keittiön luotsaaminen on tavallaan palkitsevaa. Demossa tiedämme 15 tähtivuoden kokemuksella olevamme oikeilla raiteilla, joten voimme keskittyä kyydin tasaisena pitämiseen. Sen vastapainona Finnjävel on puolestaan erittäin haastava, mikä samalla ruokkii keittiön luovuutta. Siellä meidän pitää todellakin osata miettiä asioita lanttulaatikon ulkopuolelta, pitäen kuitenkin huolta siitä, että annokset ja maut ovat tunnistettavia. Perinneruoat saavat osakseen huomattavasti enemmän ennakkoluuloja kuin tuontiruokalajit. Tillilihan tai läskisoosin myyminen modernille hyvän ruoan ystävälle voi toisinaan olla haastavaa lapsuuden traumojen potkiessa vastaan”, kertoo ravintoloitsija Tommi Tuominen.

Läskisoosilla, tirripaistilla ja kanaviilokilla tähdistöön

Suomalaisista perinneruoista Finnjävel Salongin listalta on läskisoosin ja tillilihan lisäksi löytynyt rössypottu, musta makkara, tirripaisti, kerroskiisseli, pannukakku, vispipuuro, Muna-anjovis leipä, verilettu, kanaviilokki, rosolli, savusilakka, lammaskaali, röpörieska, apposet, lihapiirakka, kesäkeitto, rosetti, väskynäsoppa, karjalanpiirakka, porkkanalaatikko ja siskonmakkarakeitto.

"Suomalaiset ovat aina huolissaan siitä, että mitä ulkomaalaiset ajattelevat meidän ruoastamme. Enää ei tarvitse miettiä. Suomalainen ruoka on huikean hyvää, seistään sen takana ylpeästi selkä suorana ja nautitaan siitä yhdessä. Tämä tähti on suurin palvelus suomalaiselle ruokakulttuurille vuosikymmeniin. Suomalaisella perinneruoalla on paikkansa myös nykyajassa. Tämä on vahva osoitus siitä, miten pienellä päivityksellä voimme viedä perinteitä eteenpäin vielä sukupolvien ajan”, lisää Tuominen.

Finnjävelin tarina alkoi vuonna 2016 Helsingin Etelärannassa, jossa Henri Alén ja Tommi Tuominen avasivat kaksivuotisen projektiravintolan kunnianosoituksena kotimaiselle ruokaperinteelle. Idea ravintolaan syntyi keittiömestareiden tutkiessa omia juuriaan sekä suomalaista ruokakulttuuria. Suuren suosion saavuttanut ravintola nousi tuhkista vuonna 2019 ja avasi ovensa Etu-Töölöön, Helsingin Taidehallille kahtena ravintolana: matalamman kynnyksen lounas- ja illallisravintola Salina sekä hienostuneempana fine dining -ravintola Salonkina. Ravintolat omistavat alan pitkän linjan konkarit Tommi Tuominen, Timo Linnamäki, Samuil Angelov ja Henri Alen.

”Tämä on aivan hillittömän hieno tunnustus Finnjävelille ja suomalaiselle ruoalle ja kulttuurille! Viimeinen 1,5 vuotta on ollut erittäin haasteellinen aika koko toimialallemme ja tämä tähti on kiitos pitkäjänteisyydestä, sinnikkyydestä ja sitkeydestä; tähti antaa valoa tulevaan juuri oikealla hetkellä! Tästä alkaa Finnjävel Salongin uusi aikakausi Michelin-ravintolana sekä suomalaisen ruokakulttuurin, perinteisten ruokalajien ja raaka-aineiden tarinankertojana. Iso kiitos koko pirun loistavalle henkilökunnalle", lisää ravintoloitsija Timo ”Lintsi” Linnamäki.

Ravintola Finnjävel Salonki, Ainonkatu 3, 00100 Helsinki

Ravintola Demo, Uudenmaankatu 9-11, 00120 Helsinki