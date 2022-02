Tommo Koivusalo on valittu kauppakamarin Vantaan aluetoimiston johtajaksi

Kauppakamarin toimialakatsaus: Helsingin seudun asuntotuotanto vakaata, toimitilarakentamisen volyymit vaisuja 12.1.2022 10:30:00 EET | Tiedote

Pitkittynyt koronapandemia murentaa Helsingin seudun yritysten suhdanneodotuksia. Tuotanto on kasvanut eniten teollisuudessa ja informaatio- ja viestintäalalla. Kustannusten voimakas kasvu hidastaa kuitenkin tuotannon kehitystä merkittävästi. Seudun asuntotuotanto on kasvussa, mutta toimitilarakentaminen on alhaisella tasolla, selviää 12. tammikuuta 2022 julkistetusta Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksesta.