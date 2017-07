Tommy Hellsten ja Tommi Kalenius Kasvotusten -kiertueelle

20.7.2017 08:30 | Ohjelmatoimisto Kristalli

Kirjailija-terapeutti Tommy Hellsten ja laulaja-lauluntekijä Tommi Kalenius toteuttavat elo-syyskuussa kuusi Kasvotusten-iltaa eri puolilla Suomea.

Kasvotusten ovat kaksi omalla sarallaan tunnettua ihmisyyden ja elämän ihmettelijää ja etsijää. He edustavat kahta sukupolvea, kahta erilaista tapaa ilmaista ajatuksia. Illassa musiikki ja puhe vuorottelevat ja rakentavat kuulijoille mahdollisuuden viivähtää hetken kasvotusten elämän käännekohtien, kipujen ja kauneuden äärellä.

Tommy Hellsten kommentoi:

- Neljäkymmentä vuotta aitiopaikalla ihmisyyden äärellä. Sitä on työni terapeuttina, kirjailijana ja kouluttajana ollut. Mitä olen oppinut meistä ihmisistä, keitä me olemme, mikä meitä yhdistää ja mikä erottaa? Missä meissä on kaikkein ihmeellisintä? Sanoilla ja sävelillä, musiikin universaalilla kielellä yritämme koskettaa sisimpämme salattuja kieliä, tavoittaa jotain oleellista siitä, mitä ihmisenä oleminen tässä maailmassa on. Levollinen pysähtyminen, läsnäolo tässä hetkessä. Siinä sisin tulee kosketetuksi.

Hellsten jatkaa:

- Illoissa yritämme etsiä uusia tapoja sanoittaa sitä mikä elämässä on tärkeää. Ihmisillä on syviä tarpeita, kuka niihin vastaa? Onko kirkolla enää ääntä tähän? Vanha tapa ei toimi, yritetään etsiä uusia tapoja kohdata ihmisiä ja löytää jotain siitä mitä ihminen kokee Pyhäksi.

Tommi Kalenius miettii:

- Musiikki jatkaa siitä, mihin sanat loppuvat. Lauluilla voidaan osua ihmisyydessä johonkin sellaiseen selittämättömään kohtaan, jossa ei tarvita naamioita tai kovia kuoria. Näiden iltojen mahdollisuus on yhdistää ja rohkaista meitä löytöretkeilijöitä, jotka mietimme mistä tässä kaikessa on kyse ja mikä meidät tähän on tuonut. Lauluntekijänä janoan tällaisia ydinkosketuksia. Minulla on tarve jatkuvasti etsiytyä sille ihmisyyden paikalle, jossa sijaa saavat hiljaiset kysymykset, varmojen vastauksien sijaan.

Tommi Kaleniuksen mukana kiertueella esiintyvät Ninni Poijärvi, Mika Kuokkanen, Pasi Ryökkynen ja Antti Suonio.



Kiertue oli sovittu ennen viestiä Tommy Hellstenin puolison poismenosta, mutta kiertue päätettiin kuitenkin toteuttaa suunnitelman mukaisesti.

Kasvotusten kiertue

29.08 Turku, Mikaelinkirkko

30.08 Tampere, Aleksanterin kirkko

05.09 Seinäjoki, Lakeuden risti

06.09 Porvoo, Tuomiokirkko

12.09 Helsinki, Kallion kirkko

13.09 Jyväskylä, Taulumäen kirkko

Illat alkavat klo 19.00.

Kesto noin 2h 30min väliajan kanssa.

Liput:

www.lippu.fi/kasvotusten

25€ palvelupalkkioineen ennakko

30€ ovelta mikäli lippuja jäljellä



Lisätietoa:

http://www.ihminentavattavissa.fi/ajankohtaista/kasvotusten-kiertue

Press-kuvat:

