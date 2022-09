Tommy Hellsten kirjoitti kirjan johtamisesta, jossa tärkeintä on läsnäolo ja kuunteleminen

Elämme yhteisöissä: pienissä ja isoissa työyhteisöissä, pörssiyhtiöissä ja perheyrityksissä, kyläyhteisöissä ja parisuhteissa. On yhteisö mikä tahansa, se voi hyvin vain silloin kun sen jäsenet voivat hyvin, Tommy Hellsten muistuttaa uutuuskirjassaan Olemisen voima – Kirja rohkeasta ja levollisesta vaikuttamisesta (Kirjapaja 2022). Johtajalla on tärkeä rooli yhteisön hyvinvoinnin mahdollistajana.

”Johtamista tapahtuu kaikkialla, missä on yhteisöjä, eikä se siis rajaudu yksinomaan työyhteisöihin vaan yltää mitä moninaisimpiin yhteisöihin. Niinpä se on paljon laajempi käsite kuin ensi näkemältä saattaisi ajatella ja koskee tavalla tai toisella lähes jokaista meistä”, Hellsten kirjoittaa.

Työyhteisöissä voidaan liian usein huonosti, jos tehokkuus ja kovat tavoitteet nousevat tärkeämmäksi kuin ihminen itse, Hellsten sanoo. Ihminen väsyy, jos häntä ei nähdä ja jos hän kokee, että hän itse on vähemmän arvokas kuin hänen suorituksensa. Hellstenin mielestä yksi onnistuneen johtamisen tärkeimmistä piirteistä missä tahansa yhteisössä on läsnäolo sekä ihmisten kuunteleminen ja kohtaaminen.

Hellsten kannustaa johtajaa kohtaamaan omat haavansa ja olemaan ihminen kaikilla elämän areenoilla. Hän uskoo, että muut lukevat meitä sellaisina kuin olemme, eivät sellaisina kuin yritämme olla. Siksi levollisen ja aidon itsen tavoitteleminen kannattaa. Sen varaan on mahdollista rakentaa hedelmällistä ja ihmisyyttä kunnioittavaa vuorovaikutusta toisten kanssa. Kun johtaja kohtaa ensin itsensä ja löytää henkilökohtaisen läsnäolonsa, hän voi alkaa vaikuttaa yhteisössään kunnioittavan vuorovaikutuksen ja kuuntelemisen kautta. Tällöin ympärillä olevat ihmiset tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Kun uskaltaa olla läsnä, myös todellinen tekeminen voi alkaa ja aito muutos on mahdollinen.

Tommy Hellsten on kirjailija, terapeutti ja kouluttaja. Hänellä on vuosikymmenien kokemusta niin yrityksen johtamisesta kuin vaikuttamisesta terapeutin työssä. Näiltä näköalapaikoilta syntyi tämä kirja; ymmärryksestä, että ihmisyys kuuluu yksilöiden lisäksi myös yhteisöihin. Hellstenin laajaan tuotantoon kuuluvat mm. klassikkoteokset Virtahepo olohuoneessa (1991) ja Saat sen mistä luovut (2000), Enää en pelkää (2019) sekä Virtahepo makuuhuoneessa (2021). Hellstenin teoksia on käännetty lukuisille eri kielille.





Tommy Hellsten: Olemisen voima – Kirja rohkeasta ja levollisesta vaikuttamisesta

Ulkoasu Iira Oivo.

Kirjapaja 2022 | ISBN 978-952-354-671-4

176 s. | Kl 17.3

Ilmestynyt myös äänikirjana. Lukija Oskari Katajisto.

ISBN 978-952-354-673-8