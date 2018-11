Tommy Snellman nimitetty Snellman Pro:n toimitusjohtajaksi

Tommy Snellman on nimitetty marraskuun alusta lähtien Snellman Pro Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Elintarvike-alalla toimivaan Snellman-konserniin kuuluva yritys tekee yhteistyötä ammattikeittiöiden kanssa.

Snellman Pro:n yhteistyökumppaneita ovat hotellit, ravintolat ja kahvilat, joille yritys tarjoaa muun muassa Snellmanin kotimaisia lihatuotteita. Uusi toimitusjohtaja Tommy Snellman painottaa asiakaslähtöistä ajattelutapaa.

– Snellman Pro on luonut hyvin toimivan asiakaslähtöisen strategian ja tulemme jatkamaan sen toteutusta suunnitelman mukaisesti. Food Service markkina-alue on meille tärkeä, se on mielenkiintoinen ja voimakkaasti kasvava alue. Ulkona syöminen on lisääntynyt ja tänä päivänä kuluttajaa kiinnostaa vastuullisuus ja ruuan alkuperä. Uskon, että olemme varteenotettava tekijä Food Service -markkinoilla jatkossakin, sanoo Tommy Snellman.

Tommy Snellman kuuluu Snellman-konsernin perustajasukuun ja hänellä on takanaan pitkä ura perheyrityksen eri toimialoilla, eri tehtävissä. Snellman Pro:n uudella toimitusjohtajalla on vankka kokemus yhteistyöstä ammattikeittiöiden kanssa ja valmisruokamarkkinoista kotimaan lisäksi myös Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Tommy Snellman toimii Snellman-konsernin Valmisruuan, Food Servicen ja Paninin toimialavetäjänä.