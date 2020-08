Toni Toivanen avaa japanilaisen huippuravintolan Helsinkiin kahdeksi kuukaudeksi

Yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä kokeista, hienon uran Nomassa ja Inuassa tehnyt Toni Toivanen palaa syksyksi Suomeen ja avaa yhdessä Financier Groupin kanssa pääosin suomalaisiin raaka-aineisiin perustuvan japanilaisen ravintolan. Ravintolan nimi on Aki ja se aukeaa 10. syyskuuta ravintola Espan alakertaan.

Toni Toivanen työskenteli pitkään maailman parhaaksi ravintolaksi valitussa kööpenhaminalaisessa Nomassa useissa keskeisissä rooleissa. Viimeiset kolme vuotta hän on johtanut Noman japanilaisen ravintolan, Tokiossa sijaitsevan ja kahdella Michelin-tähdellä palkitun Inuan tuotekehitystä.

”Olin suunnitellut olevani Japanissa vielä muutaman vuoden, mutta kun Inua joutui yllättäen sulkemaan ovensa pandemian takia, ajattelin että nyt on hyvä aika tulla ainakin hetkeksi Suomeen”, sanoo Toni Toivanen.

”Minulla on ollut viimeiset kolme vuotta huikea näköalapaikka japanilaiseen ruokakulttuuriin ja parhaisiin mahdollisiin raaka-aineisiin. Olen kiertänyt maata laidasta laitaan ja saanut tavata paljon huippuammattilaisia. Nyt haluan tuoda tämän osaamisen Suomeen ja yhdistää sen yllättävillä tavoilla paikallisiin sesongin raaka-aineisiin.”

Hyvä esimerkki tästä on vaikkapa miso, jota on tehty Japanissa 500-luvulta saakka. Perinteisesti siihen käytetään ohraa tai riisiä, aspergillus oryzae -bakteeria ja soijapapua. Akin miso pohjautuu luomuohraan, härkäpapuihin ja ruusuihin. Myös Akin soija tulee olemaan pääosin suomalaisista raaka-aineista itse tehtyä.

”Aki on japania ja tarkoittaa paitsi syksyä, myös kirkasta ja säihkyvää. Tavoitteeni on tuoda luovuutta, iloa ja energiaa keskelle haasteellista syksyä. Koska ajat ovat poikkeukselliset kaikkialla maailmassa, olen saanut koottua Akin keittiötiimiin ystäviäni eri puolilta maailmaa. Olen todella innoissani tästä projektista”, sanoo Toivanen.

Aki on avoinna Espan alakerrassa 10.9. alkaen kahden kuukauden ajan torstaista sunnuntaihin. Tarjolla on yksi pitkä menu, joka elää päivittäin raaka-aineiden mukaan. Menu koostuu sekä ruoasta että erilaisista juomista, joista osa on Akin keittiössä valmistettuja. Sunnuntaisin tarjolla on japanilaishenkinen pitkä lounas. Perjantai- ja lauantai-iltaisin ravintolan yhteydessä toimii japanilainen baari.

”Haluamme olla kehittämässä sekä Espaa että Financier Groupia koko ajan kunnianhimoisempaan suuntaan. Aki on yksi esimerkki tästä. Tavoitteemme on, että Espa on ruokaa ja huippulaatua rakastavien ihmisten paikka, jossa tapahtuu mielenkiintoisia asioita. Aki on Espan alakerran ensimmäinen pop up, mutta tuskin viimeinen”, sanoo yksi Financier Groupin omistajista, Palacen ja Espan keittiötä johtava Eero Vottonen.

