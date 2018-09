Tonnikaupalla kotimaisia tuotteita hoiva- ja palvelukoteihin

Vuodessa kuluu miltei Suomen väkiluvun verran pesukintaita, 10 000 litraa käsihuuhdetta ja 5 000 litraa pesunesteitä, joten ei ole samantekevää, kuka moisen määrän ja minkälaista tavaraa Attendon hoiva- ja palvelukoteihin toimittaa. Attendo solmi kesän alussa mittavan yhteistyösopimuksen, jossa Pamark jälleenmyyjänä toimittaa suomalaisen Walki Medicalin tuotteita kaikkiin Attendon 357 hoiva- ja palvelukotiin ympäri Suomen.

Kotimaisuus kiertyy perheyritys Walki Medicalin Attendolle toimittamiin tuotteisiin vieläkin tiiviimmin, sillä omaa AVALON-tuotemerkkiä valmistavat muun muassa niin ikään suomalaiset perheyritykset Ylöjärvellä ja Valkeakoskella.



Attendon kanssa solmitussa sopimuksessa on paljon kotimaisia tuotteita mukana. Ylöjärvellä Lifehair Oy valmistaa kaikki AVALON-henkilöhygieniatuotteet, kuten pesuemulsiot ja pesunesteet, shampoot sekä käsihuuhteet. Osan kuitukannastuotteista valmistaa Hypap Oy Valkeakoskella.



- Hypap ostaa raaka-ainesellun Raumalta, josta sellu toimitetaan Hypapin omalle tehtaalle Iittiin SharpCell Oy:lle. Siellä sellu jalostetaan paperiksi ja matka jatkuu Hypapin Valkeakosken tehtaalle, jossa tuotteet edelleen jalostetaan lopulliseen muotoonsa hygieniatuotteiksi ja meidän myytäviksi eteenpäin. Tämä on todella kotimainen rinki ja hiilijalanjälki lyhyt, kertoo Walki Medicalin perustaja ja toimitusjohtaja Tuula Virtanen esimerkkinä.



- Walki Medical on Attendolle ennestään tuttu, sillä niin Attendolle kuin siihen viime vuonna yrityskaupan kautta liittyneelle Mikevalle on toimitettu Walki Medicalin tuotteita aiemminkin. Nyt tilausvolyymi ja sopimus ovat toki toista luokkaa, sanoo hankintapäällikkö Laura Huotarinen Attendosta.



- Meitä puhutteli kotimaisuus, kun lopullinen päätös hankinnasta tehtiin. Tuotteita käyttää ikäluokka, joka on ollut rakentamassa Suomea ja me haluamme valinnoillamme tukea kotimaista tuotantoa. Tuotteiden kotimaisuuden lisäksi on hienoa, että voimme tehdä yhteistyötä innostavan suomalaisen perheyrityksen kanssa, sanoo johtaja Marika Salovaara Attendosta.

Walki Medicalin tarina alkoi vuonna 2005, jolloin Tuula Virtanen perusti terveydenhuoltotarvikkeita myyvän yrityksen tyhjästä. Mukana alusta asti olivat aviomies ja tytär Pia Kekkonen. Tietä menestykseen on siivittänyt yrittäjäperheen vankka tahto ja kova työ sekä Tuulan aiempi 20 vuoden työkokemus terveydenhuollon tarvikkeiden alalta. Walki Medical työllistää 12 vakituista työntekijää ja lisäksi kesätyöntekijöitä. Menestyksestä kielii myös liikevaihto, joka on noussut miljoonan vuosivauhtia ja oli viime vuonna 13,6 miljoona euroa. Vuoden Valkeakosken yrittäjänä Tuula Virtanen palkittiin jo vuonna 2011. Samana vuonna Walki Medical sai omat toimitilat.



- On ihan sama onko vieraalla tai omassa yrityksessä töissä. Minulla on ollut aina sama intohimo tehdä töitä ja oman henkilökunnan olen pyrkinyt hoitamaan niin hyvin kuin mahdollista, kiteyttää Virtanen.



- Henkilökunta on pysynyt alusta lähtien samana ja kun uuteen omaan kiinteistöön muutettiin, sai henkilökunta suunnitella itse varaston. Ilmapiiri on sellainen, että kuka tahansa voi tuoda idean yhteisesti käsiteltäväksi, jatkaa Virtanen.

Walki Medicalin tuotteiden asiakaskunta painottuu Suomeen ja esimerkiksi kaikki erityisvastuualueet (erva) ovat yrityksen asiakkaita, minkä lisäksi on hoiva- ja palvelukoteja, yksityisiä sairaaloita ja -lääkäriasemia sekä jälleenmyyjiä. Kaikkia terveydenhuoltoalan tuotteita ei ole saatavilla Suomesta, joten näissä hankinnoissa painottuu vahvasti eettisyys.



- Kaukoidästä tulevia tuotteita käymme itse valvomassa ja agenttimme valvovat niitä säännöllisesti. Laadusta ja eettisistä asioista emme tingi. Meillä on saksalaisella päämiehellä työntekijöitä paikan päällä tehtaalla ja suomalainen yhteistyökumppani Kiinassa. Yhteistyö on tässäkin valttia, josta molemmat hyötyvät, päättää Tuula Virtanen.

Tänään 5.9. vietetään valtakunnallista Yrittäjän päivää.