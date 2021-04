Tonttikauppa kiihtyy Akaassa - maan arvon arvioidaan nousevan

Akaa on noin 16 500 asukkaan kehittyvä kaupunki Suomen kasvukäytävällä, Pirkanmaan eteläosassa. Kaupunki muodostui Viialan kunnan ja Toijalan kaupungin yhdistyttyä tammikuussa 2007. Kylmäkoski liittyy Akaaseen 2011 alussa. Akaa on Suomen hunajapääkaupunki, jossa on noin 40 mehiläistarhaa ja niissä yhteensä yli 20 miljoonaa mehiläistä.