Töölöläinen taudin runtelema jalava on saanut kaatotuomion

Hesperian puiston kohdalta raitiotiepysäkiltä poistetaan tämän viikon torstain (7.6.) ja perjantain (8.6.) välisenä yönä jalavanpakurin runtelema jalava. Puu on näkyvä maisemapuu keskellä vilkasliikenteistä katua.

Pysäkin jalava on ollut jo pitkään seurannassa taudin vuoksi. Nyt lahoaminen on edennyt niin pitkälle, että poistaminen on kasvaneen riskin vuoksi tullut ajankohtaiseksi.

Jalavanpakuri lahottaa jalavien runkoja ja suuria oksanhaaroja joskus hyvinkin nopeasti ja arvaamattomasti. Tauti on verottanut Helsingin jalavakantaa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana jo merkittävästi.

Kadun varrelta kaadetaan samana yönä myös toinen puu, pystyyn kuivanut pienehkö lehmus.

Kääpätietoa:

Suomesta tunnetaan tällä hetkellä yli 250 kääpälajia, joista noin puolet kasvaa Helsingin alueella.

Puistoissa, joissa on eläviä puita, kantoja tai kaadettuja runkoja kasvaa noin 45 kääpälajia. Näistä suurin osa on niin sanottuja joka paikan lajeja, jotka kasvavat lähes kaikkialla, missä vain on lahotettavaa puuta. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi vyökäävät sekä tuhkakääpä.

Puita tappavat karstasyylä ja pörrökääpä, samoin jalavanpakuri ja lattakääpä aiheuttavat harmaita hiuksia puistopuiden hoitajille. Monien muiden lajien kanssa pärjätään hyvin vuosikymmeniä. Lopulta nekin lahottavat kauniit puuvanhuksemme heikoiksi, ja puille joudutaan tekemään erilaisia toimenpiteitä turvallisuussyistä. Lahon puun poistaminen kokonaan on aina viimeinen vaihtoehto.