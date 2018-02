Töölön ala-asteen rehtori valittu

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kumosi ja palautti uudelleen valmisteltavaksi perusopetusjohtajan 20.12.2017 tekemän päätöksen koskien Töölön ala-asteen koulun rehtorin virkavalintaa 23.1.2018 pidetyssä kokouksessaan. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että virkaa hakeneista kutsuttiin uuteen haastatteluun viisi ansioituneinta hakijaa. Haastattelujen jälkeen tehtiin arviointi hakijoista.

Uudelleenvalmistelu on tehty ja virkaan on valittu filosofian maisteri Paula Luopio-Lemetyinen. Hän aloittaa tehtävässään 8.3.2018. Paula Luopio-Lemetyisen valintaa puoltaa hänen tehtävissään osoittama kykynsä pedagogiseen johtamiseen. Hänellä on vahvaa osaamista uuden opetussuunnitelman mukaisen toiminnan osallistavasta toteuttamisesta ja oppimisympäristöjen kehittämisestä. Paula Luopio-Lemetyisellä on johtamiskokemusta rehtorin, virka-apulaisrehtorin ja apulaisrehtorin tehtävistä lähes 15 vuotta. Päätös perusteluineen on luettavissa perusopetusjohtajan päätösluettelosta.

