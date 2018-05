Töölön tapahtuma-areenan suunnittelu etenee – Helsinki Gardenin kaavaluonnos kommentoitavana

Helsinki Garden -hankkeen suunnittelu on edennyt asemakaavan luonnosvaiheeseen. Luonnoksesta voi antaa palautetta kesäkuun loppupuolelle asti.

Helsinki Garden -hanke tähtää uuden, yksityisen tapahtuma-areenan rakentamiseen Nordenskiöldintien varteen nykyisen jäähallin viereen. Maanpäällinen uudisrakentaminen sijoittuisi Nordenskiöldinkadun ja Pohjoisen Stadiontien varteen pääosin nykyisen jäähallin pysäköintikentän kohdalle. Uusi areena rakennettaisiin maan alle.

Maanpäälliseen rakennukseen on kaavailtu toimitilaa, hotellia ja asuntoja. Kivijalkaan tulisi liiketiloja. Rakennukseen on esitetty 8–13 kerrosta. Maan alle tehtäisiin areenan lisäksi tiloja liike-elämän, vapaa-ajan ja liikunnan sekä pysäköinnin ja huollon tarpeisiin. Pääosa pysäköinnistä sijoitettaisiin Pohjoisen Stadiontien itäpuolelle kallioluolaan.

Vanha jäähalli on tarkoitus yhdistää hankkeeseen ja muuttaa pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä liikunta- ja liiketiloiksi.

Suunnittelijat Laiturilla 4. kesäkuuta

Uuden tapahtuma-areenan suunnitelmista voi tulla keskustelemaan info- ja näyttelytila Laiturille maanantaina 4. kesäkuuta kello 17.30–19.30. Laituri sijaitsee Kampin vanhalla linja-autoasemalla osoitteessa Narinkka 2. Tilaisuudessa hankkeeseen voi tutustua myös 3D-kaupunkimallin avulla.

– Hankkeesta on tähän mennessä saatu kaksijakoista palautetta. Sekä viranomaisten että kaupunkilaisten kannanotoista on välittynyt huoli uudisrakentamisen vaikutuksista kaupunkikuvaan ja maisemaan. Toisaalta hankkeen on nähty elävöittävän aluetta, tuovan työpaikkoja ja palveluita sekä parantavan olosuhteita huippu-urheilulle ja tapahtumille, kertoo kantakaupunkitiimin päällikkö Hanna Pikkarainen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Hankkeen vaikutuksia on tähän mennessä arvioitu alustavasti ja arviointia tarkennetaan suunnittelun edetessä. Nyt kommentoitavana olevan kaavaluonnoksen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi. Lopullisesti asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Helsinki Gardenin kaavaluonnos on esillä 29. kesäkuuta asti näyttely- ja infotila Laiturilla, Narinkka 2, Töölön kisahallissa, Paavo Nurmen kuja 1 C, sekä verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Laiturilla on esillä myös pienoismalli.

Hankkeen taustaa: