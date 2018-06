Töölönlahdenkadun liikennejärjestelyt muuttuvat

Kansalaistorin ja Makasiinipuiston työmaiden urakka alkaa vaikuttaa Töölönlahdenkadulla. Läntinen autokaista suljetaan 27. kesäkuuta 2018 alkaen liikenteeltä katutöiden vuoksi Eero Erkon kadun ja Alvan Aallon kadun välisellä katuosuudella.

Liikenne jatkuu rajoitetusti kaksisuuntaisena Töölönlahdenkadulla yhdellä ajokaistalla. P-Elielin Töölönlahdenkadun sisään- ja ulosajotunnelissa on poikkeukselliset liikennejärjestelyt ja alueella liikennöiviltä pyydetään erityistä tarkkaavaisuutta. Muuttuneet järjestelyt P-Elielissä on merkitty opastein. Töölönlahdenkadun ja Alvan Aallon kadun risteykseen on asennettu liikennepeili, josta on tarkkailtava Elielinaukiolta sekä Mannerheimintien suunnasta tulevaa liikennettä työmaaseinien muodostaman näköesteen vuoksi.

Tilapäiset liikennejärjestelyt kestävät arviolta lokakuun loppuun 2018 saakka. Liikenteenohjaajat ovat paikalla P-Elielin sisääntulolla sekä ulostuloreitillä keskiviikosta 27. kesäkuuta perjantaihin 29. kesäkuuta saakka kello 7-16 välillä takaamassa liikenteen sujuvuuden. Rautatientorin puolelle katua tulee myös voimaan siirtokehotus työmaan ajaksi. Tilapäisillä liikennejärjestelyillä ei ole vaikutusta pyöräily- ja kävelyreitteihin.

Eero Erkon kadulla työt etenevät paalutukseen

Työt Eero Erkon kadun puolella etenevät keskiviikkona 27. kesäkuuta paalutukseen. Kadun paalutustöitä tehdään arkisin kello 7 ja 22 välillä. Paalutustyöt kestävät kaksi viikkoa 11. heinäkuuta 2018 saakka. Työstä aiheutuu meluhaittaa.

Makasiinipuiston ja Kansalaistorin työmaa liittyy keskustakirjasto Oodin käyttöönottoon. Alueen katu- ja puistotöiden on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä ja keskustakirjasto avautuu talvella 2018. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala järjestää mediatapahtuman torstaina 28. kesäkuuta Makasiiniraunioiden purkuun, jossa median edustajat pääsevät kuvaamaan raunioiden purkua työmaalla sekä haastattelemaan asiantuntijoita.

Rakennustöiden urakoitsijana on Destia Oy ja tilaajana Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.