Töölöntorin ideakilpailun voittajatyössä resepti torin elävöittämiseksi

Töölöntorin ideakilpailun on voittanut Arkkitehtitoimisto Konkret Oy ehdotuksellaan Two to One. Toiselle sijalle sijoittui arkkitehti Anssi Lauttian ehdotus La Ritournelle, ja kolmannen palkinnon saivat Ilkka Törmä ja Otto Autio ehdotuksellaan Ryijy. Lisäksi kilpailun tuomaristo jakoi kolme kunniamainintaa.

Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:n ehdotus Two to One voitti Töölöntorin ideakilpailun. Havainnekuva Runeberginkadun suunnasta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Konkret Oy

Voittajatyössä torin keskiosaan on suunniteltu tasainen aukio, joka soveltuu suihkulähteelle, kesätapahtumien järjestämiseen ja talvisin luistinradaksi. Aukion reunoille tulisi oleskeluun penkkejä, matalia portaita ja istutusaltaita, ja torin ympärille istutettaisiin lisää puita. Torin itälaitaan esitetään paviljonkimaista kauppahallia. Torikaupalle varattaisiin tilaa hallin edustalle. – Töölöntori on Helsingin toreista se, johon luontevasti istuisi tunnelmallinen ja elävä keskieurooppalainen torikulttuuri. Voiton vienyt suunnitelma edistää juuri tätä tavoitetta, jossa tori muotoutuisi töölöläisten yhteiseksi tilaksi ja paikaksi, jossa myös vierailijat viihtyvät. Torista rakentuisi toimiva kohtaamispaikka, jonne tapahtumat, aktiviteetit ja myyntitoiminta istuisivat rinnakkain. Tätä kehitystä haluamme jatkossa edistää myös kaupungin muilla toreilla, pormestari Jan Vapaavuori sanoo. Työssä ehdotetaan, että Tykistönkatu suljettaisiin autoliikenteen läpiajolta ja muutettaisiin torin kohdalta kävely- ja terassialueeksi. Torilla ei olisi pysäköintiä, vaan pysäköintipaikat olisivat Sandelsinkadun ja Töölöntorinkadun varressa. Palkintolautakunta kiitti voittajatyötä torin tarkasta ja hienovaraisesta suunnittelusta, jolla torista muodostuu viihtyisä, esteetön ja toimiva sekä torikaupan että tapahtumien näkökulmasta. Tuomaristo evästi tutkimaan jatkosuunnittelussa vielä muun muassa kauppahallirakennuksen konseptia ja kaupallisia toteutusmahdollisuuksia sekä Sandelsinkadun kehittämistä niin, että kivijalan liiketilat saataisiin paremmin osaksi toria. – Kilpailun tavoitteena oli löytää ideoita Töölöntorin elävöittämiseksi, ja kilpailu tuottikin lukuisia erinomaisia ajatuksia alueen kehittämiseen. Parhaimmissa töissä oli onnistuttu vaativassa suunnittelutehtävässä eli ratkaisemaan sekä kaupunkikuvalliset että toiminnalliset kysymykset, tuomariston puheenjohtaja, Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho sanoo. Muutosten laajuus selvitetään jatkosuunnittelussa Helsingin kaupunki aloittaa torin tarkemman suunnittelun kilpailun voittajan kanssa. Jatkosuunnittelussa kehitetään voittajatyössä esitettyjä ideoita ja hiotaan toteutusratkaisuja. Jatkosuunnittelun aikana selviää torin muutosten laajuus. Samalla selvitetään, mitä kilpailutyössä esitettyjä ideoita voitaisiin kokeilla nopealla aikataululla. – Erityisesti kauppahallin ratkaisut vaativat vielä tutkimista. Voisiko rakennusta vielä keventää ja millainen toiminnallinen konsepti olisi taloudellisesti toimiva? Voittajatyön kokonaisratkaisu ei kuitenkaan ole riippuvainen hallin toteutumisesta, toimialajohtaja Mikko Aho sanoo. Jos muutokset edellyttävät uutta asemakaavaa ja katusuunnitelmaa, kaupunkilaiset ja muut osalliset pääsevät vaikuttamaan suunnitelmien sisältöön myös kaavan ja katusuunnitelman valmistelun aikana. Palkitut työt ovat esillä Töölön kirjastossa helmikuun ajan. Kaikkiin kilpailuun tulleeseen 79 ehdotukseen voi tutustua kaupungin verkkosivuilla osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/toolontori. Kilpailun lähtökohtana oli torialueen kehittäminen houkuttelevaksi ja omaleimaiseksi aukioksi. Alueen suunnittelun lisäksi kilpailuun toivottiin uusia ehdotuksia ja ajatuksia siitä, mitä toritoiminta Töölössä voisi tulevaisuudessa olla. Kilpailun järjesti Helsingin kaupunki yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton kanssa. Töölöntorin tulevaisuudesta kerättiin keväällä 2019 verkossa kaupunkilaisten ideoita ja toiveita. Torille toivottiin muun muassa lisää istutuksia ja penkkejä, suihkulähdettä, kahvilaa sekä kirpputoria ja markkinoita – yleisesti ottaen viihtyisyyttä ja toimintaa. Verkkosivujen kautta saadut terveiset annettiin kilpailuun osallistuvien ryhmien hyödynnettäväksi.

Avainsanat HelsinkiideakilpailuKaupunkisuunnitteluTöölöTöölöntori

Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:n ehdotus Two to One voitti Töölöntorin ideakilpailun. Havainnekuva Runeberginkadun suunnasta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Konkret Oy

