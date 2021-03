Top 10 -tutkija John Martinis luennoi kvanttitietokoneen rakentamisen edistymisestä Fysiikan päivillä

Kvanttitietokoneiden kehitystä seuraaville on tarjolle uunituoretta tietoa kehityksen edistysaskeleista, kun pitkällä kvanttitietokoneen rakennustöissä oleva professori John Martinis luennoi työstään Fysiikan päivien verkkotapahtumassa 24.-26. maaliskuuta. Fysiikan päivien teemana on ”One physics – All sizes”. Esillä ovat myös sähköä ja valoa ohjaavat ”DNA-origamit”, joilla tehdään lyömättömän pientä nanoelektroniikkaa. Kokoluokasta siirrytään sujuvasti vieläkin pienempiin ilmiöihin aina hiukkasfysiikkaan sekä vastaavasti massiivisiin kosmologisiin objekteihin.

Apulaisprofessori Juha Muhonen (oik.) tutkii piikubittien kommunikointiväyliä Nanotiedekeskuksessa. Ryhmään kuuluvat tutkijat Cliona Shakespeare ja Teemu Loippo. Kuva: Jyväskylän yliopisto

Professori John Martinis on suprajohtavien kvanttipiirien tutkimuksen edelläkävijä. Hän työskentelee Kalifornian yliopistossa Santa Barbarassa ja on tehnyt yhteistyötä Googlen kanssa kvanttitietokoneen kehittelyssä. Nature-tiedelehti valitsi hänet kymmenen merkittävimmän tieteentekijän joukkoon vuonna 2019. Vuonna 2019 Martinis ryhmineen osoitti käytännössä kvanttiprosessorin toimivuuden ja ylivoimaisuuden. Kvanttitietokone suoritti laskelman, joka veisi nopeimmilta perinteisesti laskevilta supertietokoneilta noin 10 000 vuotta, arvioivat Googlen asiantuntijat tuolloin. Jyväskylän yliopiston ja Suomen Fyysikkoseuran vieraana Martinis kertoo Fysiikan päivillä 24.3.2021, miten kvanttiherruus saavutettiin suprajohtavalla prosessorilla. Fysiikkaa ja biologiaa yhdessä: ”DNA-origamit” ohjaavat valoa ja sähköä Fysiikan päivien aiheisiin kuuluu myös sähköä ja valoa ohjaavat ”DNA-origamit”, joiden avulla tehdään tulevaisuuden nanorakenteita ja nanoelektroniikkaa. DNA-origameihin perustuvista itsejärjestyvistä optisista nanokomponenteista Fysiikan päivillä puhuu alan johtaviin asiantuntijoihin kuuluva professori Laura Na Liu, joka johtaa Fysiikan Instituuttia Stuttgartin yliopistossa. Hänen uransa on laajalti palkittu ja hänet on valittu muun muassa yhdeksi eniten viitatuksi tutkijaksi maailmassa. Na Liu kertoo monista erityisesti optiikkaan soveltuvista DNA-nanolaitteista, kuten reaaliajassa muunneltavista optisista komponenteista, joita voidaan käyttää hyvin herkkään havainnointiin tai optisten metamateriaalien toteuttamiseen. Lue lisää fysiikan päivien aiheista ja tutkimuksesta JYUnity –verkkolehdestä Lisätietoja: Apualaisprofessori Juha Muhonen, Jyväskylän yliopisto, Nanotiedekeskus, juha.t.muhonen@jyu.fi, puh. +358401905352 (kvanttiteknologiat) Apualaisprofessori Jussi Toppari Jyväskylän yliopisto, Nanotiedekeskus, jussi.toppari@jyu.fi, puh. +358408054123 (DNA-origamit, -elektroniikka)

Yhteyshenkilöt

