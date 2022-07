Top Campingin uimarannalle uimakielto – muut Vaasan tutkitut uimarannat täyttivät laatuvaatimukset

Viikolla 29 on otettu Vaasan kaikilta yleisiltä uimarannoilta (13 kpl) seurantakalenterin mukaiset uimavesinäytteet. Top Campingin leirintäalueen uimarannalta otetussa vesinäytteessä todettiin suolistoperäisiä enterokokkibakteereja, jonka takia uimarannalle on asetettu uimakielto. Muiden tutkittujen uimarantojen uimavedet täyttivät laatuvaatimukset. Kaikkien uimarantojen sinilevätilannetta on seurattu tehostetusti lämpimän ja leutotuulisen sään sekä lämmenneen meriveden vuoksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimusten mukaan rannikon uimavesissä suolistoperäisten enterokokkibakteerien määrän on oltava alle 200 pmy/100 ml. Top Campingin uimarannalla bakteerien määräksi mitattiin 4200 pmy/100ml. Vaasan Vesi on 25.7. ilmoittanut terveydensuojeluviranomaiselle tarkastaneensa alueen viemärivesien pumppaamon. Pumppaamossa ja sen toiminnassa ei ole havaittu poikkeamaa. Korkean bakteeripitoisuuden syyksi arvellaan ennen näytteenottoa olleita sateita, jotka ovat huuhtoneet maanpinnan epäpuhtauksia meriveteen. Uimarannan uimaveden mahdollisesti aiheuttamista sairastumisista ei ole tullut ilmoituksia toiminnanharjoittajalle tai terveydensuojeluviranomaiselle. Top Camping leirintäalueen uimarannan uimavedestä on otettu 25.7. uusintanäyte bakteeritilanteen seuraamiseksi. Tulokset valmistuvat loppuviikosta. Vedenlaatua seurataan koko kesän ajan Vaasan ja Laihian uimarantojen (13 kpl) vedenlaatua seurataan säännöllisesti uimakaudella 15.6. – 31.8.2022. Seurattavia uimarantoja ovat Ahvensaari, Hietasaari, Kustaanlinna, Mansikkasaari, Strömsö, Isolahti, Kronvik, Leirintäalue, Paratiisisaari, Viikinga, Merikaarron etelä- ja pohjoisranta sekä Säivänkangas Laihialla. Jos uimari havaitsee uimavedessä jotain epäilyttävää, kuten normaalista poikkeavaa väriä tai hajua tai sinilevää, kannattaa uimista välttää ja ilmoittaa asiasta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle (Vaasan kaupungin ympäristöosasto, keskuksen puh. (06) 3251 111, terveysvalvonta@vaasa.fi) tai rannan ylläpitäjälle, jonka yhteystiedot löytyvät uimarannan ilmoitustaululta.

