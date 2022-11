Torin joulukuusi löytyi tänä vuonna Purolasta – myös jouluvalot sytytetään normaaliin tapaan

Itsenäisyyspäivän juhla suunnataan vaasalaisille lapsiperheille – perinteistä ohjelmaa sankarihaudoilla ja kirkossa 16.11.2022 13:42:14 EET | Tiedote

Vaasan kaupungin itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2022 on tänä vuonna ensimmäistä kertaa lapsiperheille suunnattu. Ohjelmassa klo 13–15 on koko perheen konsertti työpajoineen ja tarjoiluineen. Perinteinen itsenäisyyspäivän ohjelma keskittyy sankarihaudoille ja Vaasan kirkkoon. Itsenäisyyspäiväviikolla on myös Vaasan kaupunginorkesterin konsertti 9.12.