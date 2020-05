Torjutut muistot - Gulag-kirjallisuuden koskettava nykyklassikko jälleen saatavissa

Nykyklassikoksi noussut Torjutut muistot ilmestyy uutena painoksena toukokuussa. Mukana teoksessa on presidentti Toomas Hendrik Ilveksen saatasanat lukijalle.

Imbi Pajun äiti ja tämän kaksoissisar joutuivat 18-vuotiaina vankileirille Siperiaan. Millaisia muistoja äiti on elänyt unissaan puoli vuosisataa? Pajun kiistattomaksi Gulag-klassikoksi noussut, uusintapainoksena toukokuussa ilmestyvä ilmestynyt Torjutut muistot kasvaa kuvaukseksi kokonaisen kansakunnan traumasta. Uusintapainoksessa on mukana presidentti Toomas Hendrik Ilveksen saatesanat lukijalle.

Valtaisaksi menestykseksi noussutta kirjaa ovat ylistäneet vuosien saatossa arvostetut ja tunnetut gulag-tutkijat Anne Applebaumista Edward Lucasiin. Torjutut muistot on käännetty kahdeksalle kielelle, ja vastikään myös ukrainaksi ja romaniaksi. Lisäksi kirja ilmestyi myös kotimaassaan Virossa uudestaan. Suomessa kirjaa on saatavilla myös ääni- ja sähkökirjana.

Torjutut muistot erittelee hengästyttävällä tavalla Stalinin terrorin mekanismeja ja ihmisten kohtaloita miehittäjän alaisuudessa. 14 vuotta ensijulkaisunsa jälkeen teos on edelleen ajankohtainen ja tarjoaa kosketuspintaa uusille lukijoille ympäri maailmaa.

”Ympäri maailmaa esitelmöidessäni olen huomannut kirjan tarinan olevan tavalla tai toisella osa ihmiskunnan palapeliä. Lähes kaikkialla maailmassa on ollut sotia tai diktatuureja, joiden tuottama tuska on siirtynyt seuraavien sukupolvien kannettavaksi”, Paju kuvailee.

Imbi Paju on virolaissyntyinen kirjailija ja dokumenttiohjaaja. Hänen työnsä on palkittu lukuisilla palkinnoilla niin Suomessa kuin Virossakin, ja hän on saanut Suomen Leijonan ritarikunnan I luokan ritarimerkin.

