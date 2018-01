Tornihotellin toteutus etenee Savonlinnassa

Savonlinnan kaupungin ja elinkeinoelämän kannanotto käräjäoikeusverkoston kehittämisestä 10.11.2017 11:42 | Tiedote

Savonlinnan kaupunki ja alueen elinkeinoelämän edustajat esittävät seuraavan kannanoton: Lakivaliokunnan lausunnossa LaVM 11/2017 on esitetty perusteltu vastalause koskien hallituksen esitystä käräjäoikeuskanslian lakkauttamiseen Savonlinnassa. Savonlinnan kaupunki haluaa muistuttaa, että lakkauttaminen on vastoin aiempaa hallituksen Savonlinnan kaupungille lupaamaa kompensaatioesitystä. Itä-Suomen yliopiston hallitus on päättänyt 11.4. kokouksessaan lakkauttaa Savonlinnan kampuksen ja siirtää opettajakoulutuksen ja matkailun opetus- ja tutkimuslaitoksen Joensuuhun. Kuntatalousselvityksen mukaan arvioidaan, että kerrannaisvaikutuksineen kaupunki menettää 900 opiskelijaa, noin 300 työpaikkaa sekä 12 miljoonaa euroa ostovoimaa aluetaloudestaan. Tämän vaikutus on Savonlinnan kaupungin väkilukuun noin 1.500-2.000 asukasta, joka on kaupungin väkilukuun nähden erittäin suuri. Valtio on luvannut Savonlinnan kaupungille edellä mainitusta yliopiston siirrosta kompensaatiota Nyt hallituksen esit