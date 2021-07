Torninosturinasennustyöt haittaavat liikennettä Puutarhakadun ja Vuorikadun risteyksessä Kluuvissa 19.7. alkaen

Hämeentien uudistus on valmistunut 8.7.2021 12:37:31 EEST | Tiedote

Reilut kaksi vuotta kestänyt Hämeentien katuremontti on saatu valmiiksi. Valmiilla Hämeentiellä liikenteen aiheuttama melu on vähentynyt, joukkoliikenne sujuu nopeammin ja kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulku on aiempaa turvallisempaa. Urakan aikainen aktiivinen viestintä sai runsaasti kiitosta.