Tositapahtumiin perustuva romaani kertoo neuvosto-Viron viimeisistä vuosikymmenistä, veret seisauttavasta rikossarjasta ja tuhoisasta avioliitosta – Viron suurin kustantamo osti oikeudet kirjaan ennen kuin käsikirjoituskaan oli saatavilla

Pikkukylää hallitsevan baptistipapin poika ja vapautta etsivä tyttö tapaavat Viron maaseudulla 1970-luvulla. Vuosia myöhemmin Tallinnassa heidän rakkaustarinansa muuttuu hengenvaaralliseksi kujanjuoksuksi, kun papinpoika saapuu kotiin verisissä vaatteissa ja kertoo surmanneensa ihmisen.

Johannes-Andreas Hanni oli modernin ajan Viron ainoa tunnettu sarjamurhaaja, joka kasvoi väkivaltaisessa baptistiperheessä ja eli yhtä ahdistavassa Neuvostoliitossa koko elämänsä. Hän tappoi ainakin kolme ihmistä ja lisäksi yritti tappaa kaksi, joista toinen oli hänen vaimonsa. Jäätyään kiinni vuonna 1982 Johannes-Andreas teki itsemurhan tutkintavankeudessa, ja hänen vaimonsa joutui kärsimään miehensä teoista. Vaimo istui vankilassa kymmenen vuotta ja vapautui vasta Viron itsenäistyttyä.

Ville Hytönen kuvaa Johannes-Andreaksen tarinan rinnalla sitä, kuinka helppoa uhrin on omaksua hyväksikäyttäjänsä ajatuskulkuja niin henkilötasolla kuin silloinkin, kun kyseessä on valtioiden välinen suhde. Viron suurin kustantamo Tänapäev osti oikeudet romaaniin jo ennen kuin Hytönen oli ehtinyt kirjoittaa sen.



Ville Hytönen (s. 1982) on Virossa asuva, lukuisilla kirjallisuuspalkintoehdokkuuksilla huomioitu kirjailija. Hän perusti 19-vuotiaana Savukeidas-kustantamon ja on ollut mukana monissa kulttuurialan hankkeissa, mm. perustamassa Tampereelle Tulenkantajien kirjakauppaa ja Aamulehden Tulenkantaja-palkintoa. Hytösen tuotanto pitää sisällään romaaneja, lyriikkaa, tietokirjallisuutta, lastenkirjoja ja radioteoksia. Johannes-Andreas on hänen neljäs romaaninsa.

