Tositoimijat tekevät voimajohtotöitä säässä kuin säässä

Aurinko paistaa ja pakkanen on tiukasti –18 asteessa. Voimalinja kulkee läpi lumisten peltojen. Destian keltainen auto erottuu maisemasta, kun Destian omat voimajohtoasentajat Santeri Mäkeläinen ja Antti Huovinen valmistautuvat työpäiväänsä. Mäkeläinen pukee turvavaljaita ylleen ja Huovinen kantaa autosta tarvittavia varusteita voimajohtopylvään alle.

Mäkeläinen ja Huovinen työskentelevät Nurmijärvi–Tammisto 220 kV voimajohdon purkutyömaalla. Kyseessä on vuodesta 1994 käyttämätön johto, joka puretaan alta pois, kun Nurmijärven sähkö alkaa rakentaa omaa johtoa samalle johtokäytävälle.

– Palkkasimme Destiaan joulukuun alussa kuusi omaa voimajohtoasentajaa, mikä helpottaa työtämme asiakkaiden suuntaan. Voimme nyt toimia joustavammin ja paikallisemmin. Omien asentajien lisäksi meillä on rinnalla yhteistyökumppaneita, joiden kanssa jatkamme hyvää yhteistyötä. Voimajohtoasentajilla ei ole yhtenäistä koulutusta, joten työssä oppiminen on tärkeää, kertoo projektijohtaja Teemu Palosaari.

Voimajohtojen asennuksia ja purkuja tehdään ympäri vuoden pakkasessa ja helteessä. Voimajohtoasentajilla on vaihtelevia taustoja aina metsäkoneenkuljettajista sähköasentajiin. Yhtenäistä koulutusta ei ole olemassa. Helmikuussa Destia osallistuu kuitenkin kolmen muun urakoitsijan kanssa TE-keskuksen ja Siteman järjestämään voimajohtoasentajakoulutukseen. Järjestämiseen osallistuvat urakoitsijat sitoutuvat palkkaamaan koulutettavat myös töihin, jotta uusia osaajia saadaan alalle.

Investoinnit ja panostukset tukevat laajentumisessa

Kun Mäkeläinen alkaa kiivetä voimajohtopylvääseen, ovat otteet varmat. Voimajohtoasentajat ovat tottuneet ulkoilmatyöhön eikä heitä tunnu pakkanen haittaavan. Voimajohtoja asennetaan ja puretaan ”aina kiinni” -menetelmällä, eli valjaat ovat aina kiinni pylväässä, ettei asentaja voi pudota.

– Työturvallisuudesta pidetään aina huolta, se on kaiken tekemisen lähtökohta, Mäkeläinen kertoo samalla, kun kiinnittää valjaita pylvääseen.

Voimajohtopylväissä ei ole enää jännitteitä. Kun pylvääseen kiivetään, pyritään tekemään kerralla mahdollisimman paljon, ettei tarvitse mennä ylös ja alas. Tällä kertaa Mäkeläinen on ylhäällä purkamassa itse johtoa ja Huovinen on alhaalla kiinnittämässä koukuilla köysiin erinäisiä apuvälineitä, joita ylhäällä tarvitaan. Rälläkät ja muut välineet kulkevat helposti maanpinnan ja pylvään huipun väliä tarpeen mukaan köysiä pitkin.

Antti Huovinen on tehnyt voimajohtotöitä jo 12 vuotta. Työ on pitkälti keikkatyötä, joten työpäivät ovat pitkiä. Tunnelma porukassa on hyvä ja alhaalta aina välillä huudetaankin ylös neuvoja työn tekemiseen. Ylhäältä taas takaisin tulee napakka vastaus, että osaan tämän kyllä tehdä ihan itsekin.

– Ei ole yhtä oikeaa tapaa toimia pylväässä. Ylhäällä ei kuitenkaan voi huimata. Mitä enemmän tätä työtä tekee, sitä vähemmän tekee turhia liikkeitä ylhäällä ja työn tekeminen helpottuu, Huovinen kertoo.

Voimajohtorakentamiseen panostetaan Destiassa vahvasti. Viime vuonna investoitiin kalustoon ja strategian mukaisesti tähtäin on korkealla myös energiainfrassa.

– Tulevaisuudessa näen hyvin mahdollisena, että teemme töitä myös Pohjoismaissa. Voimajohto-osaamisessa on toki maakohtaisia eroavaisuuksia, mutta meillä on hyvät eväät laajentua länteen, Palosaari hymyilee.