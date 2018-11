Toto-pelien Suomen mestaruus Kaustiselle - Jarkko Viitala voitti 9 824 euron potin

Toto-pelien Suomen mestaruus ratkaistiin lauantaina Vermon raviradalla. Toton SM-turnauksen finaalissa kohtasivat 39 pelaajaa, jotka olivat lunastaneet paikkansa alueellisista karsinnoista ympäri Suomen. Mestariksi tiensä totosi Jarkko Viitala Kaustiselta. Hän sai turnauksen voitosta 9 824 euron potin. Toiseksi tuli Arttu Iisakka Kalajoelta ja kolmanneksi Toni Alenius Tampereelta.

Asfalttimiehenä kesäisin työskentelevä Jarkko Viitala horjutti 38 turnausvastustajansa itseluottamusta heti lauantain avauslähdössä. Hän sai mestaruuden kannalta ratkaisevimman lunastuksen raviratsastuslähdön yllätyksellisellä kaksarilla Ramble On - Crazy Valley, jonka kerroin oli 224,72. Viitala teki lähtöön 250 euron pelin ja lunasti 4 494,40 euroa.



- Crazy Valley oli päivän paras idea. Siinä oli riski-palkkio -suhde kohdallaan. Siitä sain hyvän kaulan ja muista lähdöistä riittävästi osumia omilla ideoilla. Kun jotain hommaa harrastaa tosissaan ja on jonain päivänä siinä Suomen paras, niin onhan se hienoa. Parhaimmillaan on tullut käytyä yli sata päivää vuodessa raveissa paikan päällä, Toto on vakava harrastus minulle, 38-vuotias Viitala kertoo.



- Pelaan Suomeen ja Ruotsiin sekä omistanmyös porukkahevosia. 15-vuotiaana ostin ensimmäisen hevosen, joka oli aika huono. Pilsker on ollut puolestaan sen jälkeen omistamistani paras.



Toton Suomen mestaruus 2018



1 Jarkko Viitala, Kaustinen, turnausvoitto 9 824,17 euroa

2 Arttu Iisakka, Kalajoki, 6 847,15 euroa

3 Toni Alenius, Tampere, 4 763,23 euroa

4 Matti Viitala, Oulu 3 572,42 euroa

5 Janne Alanissi, Oulu, 2679,32 euroa

6 Miikka Kaihovaara, Lappeenranta, 2 083,91 euroa



Veikkauksen Voittajavedossa Jarkko Viitalan kerroin oli 42,14.



Toto-pelien Suomen mestaruudesta on kilpailtu vuodesta 2001 saakka.