Totossa viiden jackpotin viikko – jaossa jopa 2,3 miljoonaa euroa

Tällä viikolla Toto-pelien jackpoteissa on yhteensä peräti yli 2,3 miljoonaa euroa. Jackpot-raveista kolmet ajetaan Suomessa ja kahdet Ruotsissa.

Kuinka yleistä tällainen on, tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna Veikkauksesta?

- Varsinkin kolmen kotimaisen jackpotkierroksen osuminen samalle viikolle on erittäin harvinaista. Ennen Magic Mondayn lanseeraamista pelejä, joissa jackpoteja pystyy muodostumaan, pelattiin normaalisti kaksi kierrosta viikossa. Näin ollen mahdollisuudetkin tällaiselle superviikolle ovat olleet huomattavasti pienemmät.

- Harvinaisen viikon mahdollistivat viime viikon haastavat rivit niin keskiviikkona kuin lauantainakin, kun Toto65- ja Toto76-peleistä ei löytynyt yhtään täysosumia. Varsinkin lauantain Toto76-pelissä tapahtui varsinainen ihme, kun ensimmäistä kertaa pelin historiassa parhaana tuloksena ei löytynyt edes 6 oikein -tulosta.

Homma alkaa lentävällä lähdöllä tänään maanantaina. Missä ravataan ja millaisin jackpotein?

- Magic Mondayn Toto65-pelissä on jaossa 50 000 euron jackpot, joka voi nostaa päävoiton jopa 175 000 euroon. Peliaika päättyy klo 19.20. Illan toinen jackpot on jaossa Halmstadin Toto64-pelissä. Jaossa on 117 285,69 euroa ylimääräistä ja päävoitto on jopa 350 000 euroa. Peliaika päättyy klo 20:30.

Tiistaina vedetään henkeä ja lasketaan voittoja ja tappioita. Entä jatko?

- Keskiviikkona on kaksi jackpotkierrosta. Vermon Toto65:ssa on jaossa 80 506,66 euroa ylimääräistä. Päävoitto on näin jopa 270 000 euroa. Peliaika päättyy klo 19:15. Jackpotit jatkuvat Ruotsin puolella, sillä Toto86-pelissä on jaossa myös 533 075,29 euron jackpot, joka voi nostaa päävoiton jopa 1,2 miljoonaan euroon. Peliaika päättyy klo 21:30.

Eikä tässä vielä kaikki, kuten sanotaan. Mitä jää viikonlopuksi?

- Lauantaina Toto76:n jackpotkierros ravataan Porissa. Jaossa on 123 856,40 euroa ylimääräistä ja päävoitto on jopa 330 000 euroa. Peliaika päättyy klo 15:30. Päälähtöinä ajetaan St. Leger Suomessa syntyneille lämminverisille ja Satakunta-ajo 4-vuotiaille Suomenhevosille.

Suomalaiset ovat pärjänneet hyvin myös Ruotsin markkinoilla. Miten luulet nyt käyvän ”Finnkampenissa”?

- Suomalaiset ovat tänäkin vuonna pärjänneet erinomaisesti Ruotsin raveihin pelatuissa totopeleissä. Toivotaan että sama trendi jatkuu ja suomalaiset pysyvät ruotsalaisia etevimpinä.

Onko veikkaus.fi:ssä tavallista enemmän porukkapelejä erikoisviikolla?

- Jackpotkierroksille kannattaa ilman muuta panostaa hieman enemmän. Omaa riskiä kannattaa hajottaa tekemällä porukkapelejä ja ostaa muiden pelaajien tekemiä porukoita.

Päivä, peli päättyy Rata Pelimuoto Jackpot € Voitto jopa € Maanantai klo19.20 Magic Monday Jyväskylä, Lappeenranta Toto65 50 000 175 000 Maanantai klo 20.30 Halmstad Toto64 117 000 350 000 Keskiviikko klo 19.15 Vermo Toto65 80 000 270 000 Keskiviikko klo 21.30 Solvalla, Åby Toto86 533 000 1 200 000 Lauantai klo 15.30 Pori Toto76 123 000 330 000 Yhteensä 903 000 2 325 000