Totuuden hetki: haluammeko pitää kaikki nuoret mukana?

Diakonissalaitoksen Asunto ensin -työ kiinnostaa maailmalla 10.2.2022 20:13:32 EET | Tiedote

Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomien määrä on laskussa. Asunto ensin -malli on osoittanut toimivuutensa, minkä totesi tänään myös Diakonissalaitoksella vieraillut Ranskan asuntoministeri Emmanuelle Wargon.