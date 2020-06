Toukokuun myyntitiedote: kaikkien alkoholijuomaryhmien kysyntä kasvoi

Poikkeuksellinen aika on vaikuttanut Alkon kevään myyntiin. Toukokuun myynti kasvoi 19 % viime vuoteen verrattuna. Parhaillaan käynnissä olevalla Ei tippa, vaan tapa -vastuullisuusteemalla halutaan herättää keskustelua alkoholinkäyttöön liittyvistä tavoista ja tilanteista.

Maaliskuussa myynti kasvoi 9,3 %, huhtikuussa 22,4 % ja toukokuussa 19 % edelliseen vuoteen verrattuna. Osa ravintoloiden ja matkustajatuonnin kautta hankitusta alkoholista ostetaan Alkosta ja päivittäistavarakaupoista. Alkoholin kokonaiskulutuksesta anniskelu vastasi viime vuonna noin 10 prosenttia ja matkustajatuonti noin 15 prosenttia. Kuitenkin on epätodennäköistä, että Alkon ja päivittäistavarakaupan myynti korvaisi anniskelua ja matkustajatuontia, vaikka myynti on ollut Alkossa edellisvuotta vilkkaampaa.

Toukokuun myynti kasvoi kaikissa tuoteryhmissä alkoholittomia juomia lukuun ottamatta. Prosentuaalisesti eniten kasvoi roseeviinien myynti, 75 prosenttia. Punaviinien kysyntä kasvoi 23 prosenttia, valkoviinien 25 prosenttia ja muiden väkevien alkoholien 19 prosenttia (Linkki Alkon myyntitilastoon tuoteryhmittäin).

”Kevään poikkeustilanne on siirtänyt asiakkaiden asiointia Alkoon. Jatkossa ravintoloiden avautuminen ja muiden poikkeustoimien purkautuminen luonnollisesti vaikuttavat myyntiimme, mutta vaikutusten suuruutta on haastavaa ennustaa", sanoo toimitusjohtaja Leena Laitinen.

Toukokuun alkoholin vähittäismyynti Suomessa vuosina 2017–2020, tuhatta litraa Alko Pt-kauppa Anniskelu Yhteensä 5/17 6 873 32 165 7 020 46 058 5/18 6 544 38 027 7 839 52 410 5/19 6 438 34 914 6 799 48 152 5/20 7 635

Toukokuun alkoholin vähittäismyynti Suomessa vuosina 2017–2020, tuhatta litraa 100 % alkoholina* Alko Pt-kauppa Anniskelu Yhteensä 5/17 1149 1 463 436 3 048 5/18 1113 1779 488 3380 5/19 1120 1630 432 3182 5/20 1 319

Vuoden ensimmäisen viiden kuukauden aikana Alkon litramyynti on kasvanut 12 prosenttia. Korona-aikana maalis-toukokuussa litramyynti on ollut 17,2 prosenttia edellisvuotta vilkkaampaa ja asiakkaita on käynyt 3,5 prosenttia enemmän.

Poikkeusaika muuttanut asiakkaiden ostokäyttäytymistä

Asiakkaiden ostokäyttäytyminen on jonkin verran korona-aikana muuttunut. Alkon asiakasmäärät niin eri päivien kuin eri myymälöiden välillä ovat vaihdelleet voimakkaasti.

”Alkuviikolla ja aamutunteina asiointi on hieman lisääntynyt ja keskiostos on ollut normaalia suurempi. Perjantai ja lauantai ovat kuitenkin edelleen viikon vilkkaimmat myyntipäivät. Alkoholinkäytössä on hyvä muistaa maltti jatkossakin” toteaa Laitinen.

”Asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus on meille tärkeää. Kiitos asiakkaillemme, asiointi on sujunut hyvin koko korona-ajan ja myös kevään sesongeissa. Juhannusviikolla on väljempää asioida alkuviikosta”, kertoo Laitinen.

Alkossa tarkastetaan paperit joka kolmas sekunti

Alkon #todistaikäsi-kampanja muistuttaa myynninvalvonnasta ja ikärajoista perinteisesti koulujen loppumisen ja alkamisen yhteydessä. Toukokuun kampanja toteutettiin yhteistyössä muun muassa Bassoradion ja sosiaalisen median vaikuttajien, kuten Veronica Verhon ja Kasper Strömmanin kanssa. Alkon verkkosivujen ikätesti keräsi ennätysmäärän kävijöitä.

”Kampanjalla on pitkä, jo parinkymmenen vuoden perinne. Tavoitteena on herätellä nuoria siihen, että myymälöissämme kaikilta alle 30-vuotiailta vaikuttavilta kysytään henkilöllisyystodistus. Henkilöstömme varmistaa, että juomia ei myydä alaikäisille ja paperit kannattaakin pitää mukana. Papereita kysytään jossain Alkon myymälässä joka 3. sekunti ”, Laitinen sanoo.

Parhaillaan käynnissä olevalla Ei tippa, vaan tapa -vastuullisuusteemalla halutaan herättää keskustelua alkoholinkäyttöön liittyvistä tavoista ja tilanteista. Kesä ja loma on tyypillisesti aikaa, jolloin alkoholia saattaa kulua normaalia enemmän ja omaa alkoholinkäyttöä ja siihen liittyviä tilanteita on hyvä pohtia.

*100 % alkoholi on tilastollinen luku. Siinä kaikki alkoholi muutetaan sataprosenttiseksi. Esimerkiksi litra 4,5-tilavuusprosenttista olutta sisältää 4,5 senttilitraa 100-prosenttista alkoholia.

Alkon myyntitilastoista



Alko julkaisee kuukausittain lukuisia eri myyntitilastoja kuten Alkon myynti tuoteryhmittäin, maakunnittain, hintaryhmittäin, alkuperämaittain ja makutyypeittäin. Tilastot julkaistaan alko.fi-myyntitilastot sivulla. Tilastot eivät ole suoraan verrannollisia keskenään edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, koska myyntipäivät (kuten myyntipäivien lukumäärät, pyhäpäivien ajankohta, viikonpäivät) vaihtelevat kuukausittain. Julkaistuissa tilastoissa ei tätä myyntipäivien vaihtelua ole otettu huomioon.