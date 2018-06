Toukokuussa rikottiin pyöräilyennätyksiä Helsingissä

Kesäinen toukokuu näkyi ruuhkina pyöräväylillä. Pyöräliikenteen vuorokausiennätykset ovat rikkoutuneet esimerkiksi Lauttasaaren sillalla ja Baanalla. Lauttasaaren sillan uusi ennätys, 9 168 pyörämatkaa vuorokauden aikana, poljettiin 29.5. Samana päivänä myös Baanalla tehtiin uusi ennätys, kun laskentapisteen ohitti 7 362 pyöräilijää.

Pyöräilyn kasvua on vauhdittanut myös kaupunkipyörien suuri suosio. Kaupunkipyöräilijäksi on koko kaudelle rekisteröitynyt jo yli 40 000 polkijaa. Helsingissä kaupunkipyörien käyttöaste on kansainvälisestikin hyvin korkealla tasolla: yhdellä pyörällä on viime viikkojen hyvien säiden aikana poljettu keskimäärin 14 matkaa päivässä, kun muissa maailman kaupunkipyöräkaupungeissa määrä on noin 4–5 matkaa päivässä. Helsingissä onkin yksi maailman suosituimmista kaupunkipyöräjärjestelmistä. Espoossa kaupunkipyörien käyttöaste on kansainvälisellä tasolla: yhdellä pyörällä tehdään keskimäärin neljä matkaa päivässä.

Lauttasaaren sillalla, jonka on arvioitu olevan Suomen suosituin pyöräväylä, on poljettu alkuvuonna yhteensä jo yli 320 000 matkaa. Lauttasaaren sillan pyöräilijöistä noin kolmasosan arvioidaan saapuvan Espoosta Helsinkiin. Myös kaupunkipyörillä kuljetaan kuntarajojen yli. Seudulliset kaupunkipyörämatkat suuntautuvat pääsääntöisesti aamuisin Espoosta Helsinkiin ja iltapäivällä Helsingistä Espooseen.

Esimerkiksi Oopperan ohi Töölönlahdella pyöräiltiin koko toukokuun aikana peräti 33 % enemmän kuin vuoden 2017 toukokuussa. Myös Lauttasaaren sillalla ero edellisvuoden vertailuajankohtaan oli suuri: toukokuun aikana pyörämatkoja tehtiin lähes 17 % aiempaa enemmän.

Baanalla puolestaan poljettiin koko toukokuun aikana 155 790 matkaa. Vuoden 2017 toukokuussa pyöräilijöitä Baanalla oli yhteensä 104 139. ”Ero edellisvuoteen on huikea, kasvua on 50 %. Osa baanasta oli tosin viime vuonna remontissa, joten luvut eivät ole suoraan verrattavissa tähän vuoteen”, Helsingin pyöräilykoordinaattori Reetta Keisanen summaa.

Mittauspaikka 2017 2018 Kasvu Töölönlahti 121 926 162 463 33 % Lauttasaaren silta 156 913 183 303 17 % Baana 104 139 155 790 50 % *

* Ei täysin vertailukelpoisia

Pyöräilyn ja kaupunkipyörien toukokuista suosiota selittää osittain loistava sää, mutta myös se, että pyörä on helppo ja nopea tapa kulkea kaupungissa. Kaupungit myös panostavat entistä enemmän pyöräilyinfran parantamiseen.

”Pyörä on ketterä ja terveellinen kulkutapa. Työnantaja voi kannustaa työntekijöitään ympäristöystävälliseen ja terveelliseen liikkumiseen tarjoamalla heille paitsi työsuhdematkalipun myös kaupunkipyörien käyttöoikeuden. Olemme toteuttaneet palvelun (https://kaupunkipyorat.hsl.fi/fi/for-businesses), jossa työnantaja voi tilata etukoodeja. Rekisteröityessään kaupunkipyöräpalveluun työntekijä kuittaa koko kauden käyttöoikeusmaksun, 30 euroa, etukoodilla. Muista mahdollisista lisämaksuista hän huolehtii itse”, HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen vinkkaa.