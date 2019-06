Training Room Hippos -hankkeelle jatkorahoitus vuoteen 2021

Keski-Suomen liitto on myöntänyt Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskukselle EAKR-rahoituksen kehittämään Training Room -konseptia, joka on aloitettu huhtikuussa 2018. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on ollut yhteistyössä mukana KIHUn kanssa hankkeen alusta asti. Uuden rahoituksen myötä hankkeessa aloittaa tutkijana LitT Johanna Ihalainen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää viimeisen vuoden aikana syntynyttä urheiluvalmennuksen, kuormituksen ja palautumisen ”Training Room” -palvelukokonaisuutta yhdessä alueellisten kumppaneiden kanssa. Training Room -konsepti viittaa muualla maailmassa esimerkiksi isojen urheiluseurojen ja yliopistojen Training Roomeihin, joissa urheilijoille tarjotaan mahdollisuus tehokkaaseen palautumiseen ja vammakuntoutukseen liikuntalääketieteen ammattilaisten ohjeiden mukaisesti. Samalla saadaan tehostettu yhteistyötä urheiluvalmennuksen ja liikuntalääketieteen toimijoiden välillä. Idean tuomisesta Suomeen ja Jyväskylään on vastannut erikoislääkäri, olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen oltuaan tutkimusvaihdossa Yhdysvalloissa. Tiedekunnan roolina on ollut erityisesti kehittää vammoista johtuvaa urheilusta poissaolemisen seurantamenetelmiä, integroida viimeisintä tutkimustietoa vammojen ehkäisystä käytäntöön ja tarjota allasterapian menetelmiä kuntoutukseen. - Seuraavan kahden vuoden aikana jatkamme samoja tehtäviä ja lisäksi perustamme monitieteelliseen tutkimusryhmän tukemaan kaikkia Training Roomin palveluita. Training Room tarjoaa erinomaisen ympäristön tutkimustulosten viemisestä käytäntöön. Ympäristö tajoaa myös opiskelijoillemme mahdollisuuden toimia yhteistyössä urheilijoiden kanssa, harjoittelupaikan ja mahdollisuuden opinnäytetöihin, kertoo hankkeessa alusta asti mukana ollut yliopistotutkija Ben Waller. Hanketta toteuttaa KIHUn ja yliopiston kanssa Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto on noin kaksi vuotta ja sen hallinnoinnista vastaa KIHUn projektipäällikkö Johanna Lehto. Hän toivoo tiivistä yhteistyötä toteuttajien kesken, jotta Training Roomin osaamistasoa saadaan nostettua entisestään. - Hankkeen tavoitteena on kansainvälisesti houkutteleva ja ainutlaatuinen Training Room -konsepti, joka toimii itsenäisesti huippu-urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiokeskittymänä. Tämän keskittymän luomisen mahdollistaa yhteistyö yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa, Johanna Lehto kertoo. Ensimmäisen Training Room -hankkeen keskeisenä osana oli pilotointi, jossa Training Room -konseptia pääsivät testaamaan eri lajien urheilijat. Mukana oleville urheilijoille tehtiin myös kuormitukseen ja palautumiseen liittyvää testausta ja tutkimusta. Pilotointi jatkuu myös uuden hankkeen myötä syventyen lajikohtaisiin tarpeisiin entistä paremmin. Hankkeen henkilökunta koostuu liikuntalääketieteen alan lääkäreistä, urheilufysiologista, fysioterapeuteista sekä kuntoutuksen ja tutkimuksen asiantuntijoista. Training Room Jyväskylä jatkaa fyysisesti toimintaansa KIHUn tiloissa, mutta osaamista saadaan laajennettua uusien osatoteuttajien mukaantulon myötä. Keski-Suomen liiton myöntämä EAKR-rahoitus on keskitetty Keski-Suomen hankkeisiin ja Training Room on yksi näistä hankkeista. EAKR-rahoitus on Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta, joka on kohdennettu toimenpiteisiin, joiden tuloksena pk-yritysten T&K-investoinnit kasvavat, uutta liiketoimintaa syntyy ja maakunnan innovaatiopohja vahvistuu.

