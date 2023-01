Trans- ja ihmisoikeusjärjestöt: Translaki on ihmisoikeuskysymys, ei omantunnon asia

Yhteiskannanotto 24.1.2023

vapaa heti julkaistavaksi

Suomen vanhentunutta translakia ollaan vihdoin uudistamassa. Uudistuksen lähtökohtana on itsemääräämisoikeuden vahvistaminen erottamalla sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen lääketieteellisistä sukupuolenkorjaushoidoista. Sukupuolen vahvistamisen edellytyksistä poistettaisiin vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ja psykiatrisesta diagnoosista. Lain uudistaminen vahvistaisi itsemääräämisoikeutta, henkilökohtaista koskemattomuutta ja oikeutta yksityiselämään. Kyse ei ole omantunnonkysymyksestä vaan perustavanlaatuisesta perus- ja ihmisoikeuskysymyksestä.

Itsemääräämisoikeuteen perustuva translaki on voimassa jo yhdeksässä eurooppalaisessa maassa. Merkittävin vaikutus lailla näissä maissa on ollut, että transihmiset ovat voineet korjata tiedon sukupuolestaan omiin henkilötietoihinsa. Näistä maista ei ole raportoitu lain väärinkäyttöä esimerkiksi rikollisiin tarkoituksiin. Myös tapaukset, joissa henkilö on halunnut vahvistaa sukupuolensa toistamiseen, ovat kyseisissä maissa hyvin harvinaisia.

Eduskunnan käsiteltävänä oleva hallituksen esitys ei ole täydellinen. Sen merkittävin puute on, että sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä olisi jatkossakin täysi-ikäisyys. Täysi-ikäisyysvaatimuksesta on pidetty kiinni poliittisen konsensuksen takia, vaikka on selvää, ettei se huomioi lapsen itsemääräämisoikeutta tai oikeutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon. Pidämme tärkeänä, että eduskunta hyväksyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausumaehdotuksen, että valtioneuvosto arvioi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutokset transsukupuolisten lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden edistämiseksi sukupuolen vahvistamisessa.

Olemme vaatineet translain uudistamista yli 10 vuotta. Ihmisoikeuksista kumpuavat perusteet lain uudistamiselle ovat olleet kirkkaat koko tämän ajan. Uudistus on kuitenkin kerta toisensa jälkeen kariutunut ennakkoluuloihin, tietämättömyyteen ja suoranaiseen vihaan transihmisiä kohtaan sekä poliittisen tahdon puutteeseen.

Haluamme, että eduskunta lähettää selvän viestin transihmisten ihmisarvosta - translain uudistamisen aika on nyt.

Transfeminiinit ry

Trans ry

Translasten ja -nuorten perheet ry

Trasek ry

Amnesty International Suomen osasto

Seta ry