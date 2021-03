Transnaisen kasvutarina ajankohtaisessa ja koskettavassa romaanissa

Unkarilaisen Tibor Noé Kissin Inkognito on vaikuttava kuvaus siitä, kuinka jalkapalloa rakastava nuori löytää muukalaisen itsestään ja ruumiistaan. Se on omakohtainen kasvutarina, kaapistatulokertomus, ja taitava, minimalistisessa tiiviydessään vimmainen romaani identiteetin luomisesta omien tunteiden ja ympäröivän yhteiskunnan kummeksunnan ja paheksunnan ristipaineissa.

Transsukupuolisuutta käsittelevä omaelämäkerrallinen romaani Inkognito (suom. Saarni Laitinen) on ilmestynyt Unkarissa vuonna 2010, mutta teos on edelleen erittäin ajankohtainen. Unkarissa sukupuolivähemmistöön kuuluvien tilanne on paljon huonompi kuin Suomessa sekä lainsäädännön että yleisen ilmapiirin osalta. Suomenkaan tilanne ei ole ruusuinen: voimassa oleva translaki on vanhentunut ja epäinhimillinen. Maaliskuussa 2021 sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä alkaa valmistella uutta lakiesitystä, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle loppuvuodesta.

"Transihmiset pääsevät kirjallisuudessa vain harvoin ääneen kirjailijoina tai päähenkilöinä. Tästä syystä Inkognito – jossa transnainen saa tarinansa kuuluville – on tärkeä teos transyhteisöön kuuluville. Sitäkin tarpeellisempi se on laajemmalle yleisölle, jolla ei ole omaa kokemusta transsukupuolisena elämisestä", kertoo kirjan suomentaja Saarni Laitinen ja jatkaa: "Teoksessa on myös monia universaaleja teemoja, jotka tekevät siitä samastuttavan lukijan taustasta riippumatta. Miten voin hyväksyä itseni? Miten muut voivat hyväksyä minut? Miten elää yhteiskunnassa, saati ruumiissa, jossa tuntee olevansa vääränlainen?"

Tibor Noé Kiss (s. 1976) on unkarilainen kirjailija ja toimittaja. Hän on syntynyt Budapestissä ja opiskellut sosiologiaa Pécsissä, joka on hänen nykyinen kotikaupunkinsa. Nuorena hän pelasi jalkapalloa Ferencváros-joukkueessa. Inkognito on hänen esikoisteoksensa, jonka jälkeen häneltä on ilmestynyt kaksi muuta romaania.

Tibor Noé Kiss: Inkognito, 157 sivua, unkarista suomentanut Saarni Laitinen.

Ilmestynyt myös äänikirjana.

Kirjalijakuva: Zsuzsana Komjáthy

Kansi: Apila Pepita