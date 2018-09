Trivsamt och smart – en utställning om att spara energi i hemmet

Viihdy viisaasti – näyttely kodin energiansäästöstä 26.9.2018 14:00 | Tiedote

Ilmojen viiletessä on aika päivittää kodin energia-asiat. Villa Elfvikin luontotalon näyttelytilaan on sisustettu viihtyisä olohuone, missä selviää, millaiset toimenpiteet tekevät asumisesta energiaviisasta. Näyttely on esillä 3.10.-29.11.2018. Ota energiansäästö tavaksi – säästät myös rahaa!