Truben laskiaispulla, joka sopii myös vegaaneille - maistuu taivaalliselta

Vegaaninen ruoka ja ruokavalio ovat tällä hetkellä nopeasti kasvavia trendejä. Tämän vuoksi alan tuotekehitys on kiihkeää: kasvavalle vegaanikuluttajien joukolle on tarjottava yhtä suussa sulavia makuelämyksiä ja ruokasesonkien tuotteita kuin muillekin. Tuotekehityksellä ollaan monessa elintarvikekategoriassa jo niin pitkällä, että vegaanisten tuotteiden maku ja laatu ei häviä millään mittarilla perinteisille eläinperäisille tuotteille. Niinpä Truben laskiaispullat ovat kaikki vegaanisia.

Laskiaispulla on keskitalven herkku, joka on tärkeä osa laskiaisen viettoa. Laskiaispullaperinne levisi Suomeen Ruotsista 1900-luvun puolen välin tienoilla. Itse laskiainen on merkinnyt pääsiäistä edeltävän paaston alkamista. Nykyään laskiainen merkitsee useille kuitenkin laskiaisriehaa, talviulkoilua, pulkkamäkeä ja laskiaispullia.

Truben tuotteissa on aina pyritty säilyttämään perinteinen kuin mummon leipoma -maku. Herkullinen maku on löytyi pitkän tuotetestauksen ja laadukkaiden raaka-aineiden ansiosta.

“Keskeistä oli löytää kasviskreemille, eli pullan täytteelle täyteläinen kermainen maku”, kertoo Truben myynti- ja markkinointipäällikkö Jukka Vihavainen. “Jokaisella on oikeus makunautintoon ruokavaliosta riippumatta. Tämän vuoksi haluamme tehdä parhaan makuista pullaa, joka sopii mahdollisimman monelle laskiaisherkun ystävälle”, jatkaa Vihavainen.

Trube on lisännyt jatkuvasti vegaanisia tuotteita tuotevalikoimaa. Lähtökohtana on aina, että vegaaniset tuotteet ovat vähintään yhtä herkullisia kuin muutkin tuotteet.

Truben saaman kuluttajapalautteen mukaan "Nyt ei ole narinasta kyse vaan kiitoksesta. Ostin pullat ja oli todella hyvää. Vaimokin ylisti pullaa kermoja suupielistä nuollen. Täytyy sanoa että peittosi paikallisen tuottajan 6-0.”, kertoo Vihavainen iloisena.

Truben laskiaispullien kysyntä on ollut erittäin kuumaa. Uutuuden myynti on ylittänyt odotukset ja jo ennen laskiaista myyntiä on tullut yli moninkertaisesti ennusteeseen verrattuna.

Laskiaispulla, joka sopii myös vegaaneille, on saatavilla laajasti ympäri Suomen sekä S-ryhmän että K-ryhmän myymälöistä.