Truben uusi toimitusjohtaja Matti Leinonen haluaa saada kaikki suomalaiset Truben pullan makuun

Truben uusi toimitusjohtaja Matti Leinonen on pitkän uran elintarvikealalla tehnyt konkari. Viimeksi hän toimi 12 vuotta Pakkasmarja Oy:n toimitusjohtajana ja tätä ennen hän oli muun muassa 10 vuotta Valiolla vastaamassa marjojen ja hedelmien hankinnasta kiertäen ympäri maailmaa. Trubelle siirtyminen on luonnollinen jatkumo uralla.

- Tulin Trubelle, kun yrityksen omistaja, Hallmanin Jukka, pyysi minua. Olen innoissani astuessani Truben toimitusjohtajan tehtävään ja odotan mielenkiinnolla tulevia yhteisiä vuosia tämän mahtavan porukan kanssa. Olen saanut Trubella erittäin lämpimän vastaanoton, ja on ollut hienoa huomata, kuinka ammattitaitoista porukkaa ja hyvä henki Trubella on, kertoo Leinonen.

Eteläkarjalaisesta on leipoutunut oiva savolainen

Leinonen on lähtöisin Lappeenrannasta, mutta hän on asunut perheensä kanssa Pohjois-Savossa yli parikymmentä vuotta. Hänen mielestään Pohjois-Savo on yrityksille hyvä paikka olla ja kehittyä. Pohjois-Savossa on hyvä symbioosi maakunnan ytimen eli Kuopion ja alueen muiden paikkakuntien kanssa. Hän myös korostaa, että jokaisen yrityksen olisi hyvä identifioitua jostakin paikasta kotoisin olevaksi - kuten Trube Kuopiosta.

- Truben yksi uniikki piirre on sen vahva kuopiolainen koti ja sydän. Se, että leivomme kaikki tuotteemme itse Kuopiossa käsityönä valtakunnalliseen jakeluun, on ainutlaatuista Suomessa. Tämä on valttikortti, jota pitää tuoda vielä enemmän esille, korostaa Leinonen.

Tavoitteena tunnettuuden kehittäminen

Toimitusjohtajan tehtävässä Leinonen näkee Truben päätavoitteena tunnettuuden kehittämisen. Työn perustana toimii hyvä tiimi ja parhaan makuiset tuotteet. Lisäksi Leinonen näkee, että yhtiön toimintaa voidaan monin paikoin nykyaikaistaa, jotta toiminnasta tulee entistä sujuvampaa.

Truben pulla keikkuu ykkössijalla vuodesta toiseen tutkimuksissa, joissa mitataan tuoteuskollisuutta - se jos mikä kertoo tuotteidemme hyvästä mausta. Brändin pitäisi kuitenkin olla tunnetumpi, jotta yhä useampi maistaisi Truben pullaa.

- Trube on brändinä Pohjois-Savossa erittäin tunnettu, mutta muualla Suomessa se on vielä toistaiseksi altavastaaja. Teemme kuitenkin Suomen parhaan makuista pullaa, joten tunnettuutta pitää kehittää siten, että Truben herkulliset tuotteet päätyisivät yhä useamman ostoskoriin ja kahvipöytään ympäri Suomen. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa kaikki rakastaisivat Truben tuotteita yhtä paljon kuin savolaiset. Meillä on todella upea henkilöstö ja vahvaa osaamista, joten näen mahdollisuudet moneen, kertoo Leinonen luottavaisesti.

Leinosella on nyt muutama viikko toimitusjohtajan roolissa takana ja hän kiittää erityisesti hyvää ja avointa vastaanottoa, jonka hän on saanut. Hän myös iloisesti kertoo, että “pullaa on nyt viime aikoina tullut syötyä jopa tavallista enemmän” ja paljastaa Trubelta suosikeikseen Pariisinleivoksen ja Aleksanterinleivoksen.