True crimea ja kansainvälisiä kirjailmiöitä – tässä ovat vuoden 2020 kuunnelluimmat äänikirjat

Storytelin vuoden kuunnelluin äänikirja on Pekka Lehtisen toimittama, Janne Tranbergin kirjoittama ja Jukka Pitkäsen lukema Wanted Janne "Nacci" Tranberg – Suomen etsityimmän rikollisen tarina. Vuoden kuunnelluimpien kirjailijoiden listalla kärkipaikkaa pitää tänäkin vuonna rakastetun Harry Potter -kirjasarjan luoja J.K. Rowling.

Vuoden 2020 toiseksi kuunnelluin kirja loppuun asti kuunneltujen kappaleiden määrässä mitattuna on jo edellisenä vuonna äänikirjailmiöksi muodostunut Heather Morrisin kirjoittama ja Markus Niemen lukema Auschwitzin tatuoija. Kolmanneksi kuunnelluin äänikirja on Antti Holman itsensä lukema syksyn uutuus Kaikki Elämästä(ni). Vuoden kuunnelluin lastenkirja on Sinikka ja Tiina Nopolan Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen.

– Äänikirjoja on kuunneltu tänä poikkeuksellisena vuonna enemmän kuin koskaan. True crime kiinnostaa kuuntelijoita edelleen ja Wanted Janne “Nacci” Tranbergin lisäksi vuoden kuunnelluimpien kirjojen joukosta löytyy myös useampi muu true crime -teos, kuten Heidi Holmavuon ja Harri Gustafsbergin Karhuryhmä, Jarkko Sipilän Immu sekä Harri Nykäsen Arvokuljetusryöstäjä - Matti Sarenin mafiaelämä. Mutta myös muulle kirjallisuudelle on tilaa. Suuret kansainväliset kirjailmiöt, kuten Lucinda Rileyn Seitsemän sisarta -sarja, Delia Owensin Suon villi laulu ja Heather Morrisin Auschwitz-aiheiset romaanit ovat nousseet vahvasti vuoden kuunnelluimpien kirjojen listalla, summaa Storytelin markkinointipäällikkö Hanna Walldén.

Vuoden kuunnelluimpien kirjailijoiden kärki ei yllätä – J.K Rowling pitää edelleen paikkaansa kuunnelluimpien kirjailijoiden kärjessä. Seitsemän sisarta -sarjan luoja Lucinda Riley on vuoden toiseksi kuunnelluin kirjailija ja kolmannelle sijalle nousee lasten suosikkikirjoista tutut kirjailijasisarukset Tiina Nopola ja Sinikka Nopola. Tuntimäärissä mitattuna J.K Rowlingin Harry Potter ja Lucinda Rileyn Seitsemän sisarta ovat myös vuoden kuunnelluimmat kirjasarjat.

Vuoden kuunnelluimmaksi äänikirjojen lukijaksi nousee tänä vuonna Jukka Pitkänen, jonka lukemia äänikirjoja on kuunneltu Storytelissä jo miljoonia tunteja. Toiseksi eniten aikaa on vietetty Harry Potter -kirjat äänikirjoiksi tulkitsevan Vesa Vierikon ääntä kuunnellen. Kolmanneksi kuunnelluin äänikirjojen lukija on Aku Laitinen. Suosituin naisääni ja neljänneksi kuunnelluin lukija on Krista Putkonen-Örn.



Uutta: Storytel2020 koostaa yhteen kuluneen vuoden kuunteluhistorian

Storytel julkaisee tänä vuonna ensimmäistä kertaa Storytel2020 -vuosikatsauksen, joka tiivistää ja paketoi yhteen käyttäjän vuoden kirjapalvelun parissa. Storytel2020 -vuosikatsaus esittelee kullekin käyttäjälle personoituja ja visualisoituja tilastoja kuunnelluista ja luetuista ääni- ja e-kirjoista, kirjojen parissa vietetystä ajasta, kuunneltujen ja luettujen kirjojen määrästä sekä käyttäjän suosikkilukijoista ja -kirjailijoista. Oman vuosikatsauksensa tiedot voi helposti jakaa myös sosiaalisessa mediassa. Vuosikatsaus julkaistaan Storytelin käyttäjille joulukuussa 2020.







Toplistat 2020:





Vuoden kuunnelluimmat lukijat *

1. Jukka Pitkänen

2. Vesa Vierikko

3. Aku Laitinen

4. Krista Putkonen-Örn

5. Ville Tiihonen

6. Usva Kärnä

7. Karoliina Kudjoi

8. Toni Kamula

9. Erja Manto

10. Markus Niemi

*Perustuu kuunneltujen tuntien kokonaismäärään ajalla 1.1.–30.11.2020





Vuoden kuunnelluimmat kirjailijat *

1. J.K. Rowling

2. Lucinda Riley

3. Tiina Nopola, Sinikka Nopola

4. Jo Nesbø

5. Enni Mustonen

6. Seppo Jokinen

7. Camilla Läckberg

8. Ilkka Remes

9. Leena Lehtolainen

10. Jarkko Sipilä

*Perustuu kuunneltujen tuntien kokonaismäärään ajalla 1.1.–30.11.2020





Vuoden kuunnelluimmat kirjat **

1. Wanted Janne "Nacci" Tranberg – Suomen etsityimmän rikollisen tarina – Pekka Lehtinen, Janne ”Nacci” Tranberg (Pulitzer)

2. Auschwitzin tatuoija – Heather Morris (Aula & Co)

3. Kaikki elämästä(ni) – Antti Holma (Otava)

4. Suon villi laulu – Delia Owens (WSOY)

5. Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen – Tiina Nopola, Sinikka Nopola (Tammi)

6. Karhuryhmä – Heidi Holmavuo, Harri Gustafsberg (Tammi)

7. Immu – Jarkko Sipilä (Bazar)

8. Arvokuljetusryöstäjä - Matti Sarenin mafiaelämä – Harri Nykänen (Pulitzer)

9. Harry Potter ja viisasten kivi – J.K. Rowling (Pottermore Publishing)

10. Cilkan tarina – Heather Morris (Aula & Co)

**Perustuu loppuun asti kuunneltujen kirjojen kappalemäärään ajalla 1.1.–30.11.2020