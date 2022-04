Tsekkiläisen taiteilijan Eva Koťátkován uusi kaksiosainen työ esillä Kiasmassa Helsingissä ja Bildmuseetissa Uumajassa

Eva Koťátkován teos on kokonaisuus, johon kuuluu kaksi keskenään kommunikoivaa, ei-identtistä osaa. Niistä toinen on esillä Bildmuseetissa Uumajassa ja toinen Nykytaiteen museo Kiasmassa Helsingissä.

Taideteoksen toinen osa nähdään ensimmäistä kertaa Kiasmassa 8. huhtikuuta osana ARS22-suurnäyttelyä, ja toinen esitellään samana päivänä Koťátkován erillisnäyttelyssä Bildmuseetissa.

Tilaisuus on erityisen juhlallinen siksi, että Uumajassa se osuu yksiin Uumajan kaupungin 400-vuotisjuhlan kanssa ja koska ARS22:n myötä Kiasma avautuu jälleen yleisölle oltuaan remontin takia suljettuna yli vuoden ajan.

”Kiasma ja Bildmuseet päättivät Eva Koťátkován kutsumisesta yhdessä. Uudessa teoksessaan hän tutkii empatiaa ja kykyä asettua toisten asemaan. Tämä sopii hyvin ARS22-näyttelyn teemaan, joka on yhteisöllisyys, ja myös Uumajan juhlavuoden kantavaan teemaan, eli demokratiaan. Teos on interaktiivinen ja osallistava, joten se houkuttelee kaiken ikäisiä museokävijöitä osallistumaan”, kertoo museointendentti ja kuraattori Brita Täljedal Bildmuseetista.

Bildmuseetin ja Kiasman yhteistyön alullepanijana toimi Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, jonka toiminnan tavoitteena on vahvistaa maiden välisiä suhteita.

”Rahaston puolelta kyseessä on merkittävä panostus niin ajallisesti kuin rahallisestikin, ja siksi on erittäin jännittävää, että prosessissa on nyt päästy tähän vaiheeseen. Olemme ylpeitä ja iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä kahden niin merkittävän museon kuin Kiasman ja Bildmuseetin kanssa, sekä siitä, että yhteistyön tuloksena oli Eva Koťátkován kaltaisen eturivin taiteilijan teos”, kertoo rahastonjohtaja Mats Wallenius, Ruotsi.

Bildmuseetin näyttely on esillä 8.4.–4.9.2022, ja näytteillä on uuden taideteoksen lisäksi myös Eva Koťátkován aiempaa tuotantoa.

Kiasmassa Helsingissä Eva Koťátkován taideteos on osa nykytaiteen suurnäyttely ARS22:ta, joka on esillä 8.4.–16.10.2022.

Lisätietoja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tuesta yhteistyöprojektille antaa Mats Wallenius, rahaston johtaja Tukholmassa: mats(at)kulturfonden.net, puh. +46 (0)70 961 14 08

https://kulturfonden.net/

Kuvat lehdistölle ja tietoa näyttelyistä:

Lehdistön yhteydenotot, Bildmuseet: press.bildmuseet@umu.se

Lehdistön yhteydenotot, Kiasma: kiasmaviestinta@kiasma.fi

https://www.bildmuseet.umu.se/utstallningar/2022/eva-kotatkova/

https://kiasma.fi/sv/utstallningar/ars22/