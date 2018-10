TT, dosentti Valdemar Kallunki korkeakouluyksikön johtajaksi Laurea-ammattikorkeakouluun

Teologian tohtori, dosentti Valdemar Kallunki aloittaa Laurea-ammattikorkeakoulun korkeakouluyksikön johtajan tehtävässä 7.1.2019 alkaen. Laurean uudistuvassa organisaatiossa (1.1.2019 alkaen) korkeakouluyksiköt vastaavat koulutustehtävänsä lisäksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta, aluekehitystoiminnasta ja –palveluista sekä liiketoiminnasta.

Valdemar Kallunki vastaa ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavasta koulutuksesta ja ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvista yhteisistä digitaalisista tutkinnon osista sekä verkkopedagogiikan kehittämisestä Laureassa. Korkeakouluyksikön johtajana Kallunki on korkeakoulun johtoryhmän jäsen.

Kallunki siirtyy korkeakouluyksikön johtajan tehtävään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) tutkimusjohtajan tehtävästä. Kallungilla on pitkä ja monipuolinen kokemus korkeakoulutoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. Aiemmin hän on toiminut mm. tutkijana ja korkeakoulun vahvuusalojen vetäjänä. Kallunki on dosentti Helsingin yliopistossa (Kirkkososiologia) ja Turun yliopistossa (Uskontotiede) sekä Maanpuolustuskorkeakoulussa (Sotilassosiologia).

