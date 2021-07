Tubecon Games kerää niin pelaamisen harrastajat kuin ammattilaiset yhteen Tampereelle – Tampere-talo muuttuu viihteellisen pelaamisen keskukseksi 20.–21.8.2021

Jaa

Tubecon Games -tapahtuman ohjelma on valmistunut ja julkaistu. Tampere-talo muuttuu kahden päivän ajaksi kaikenlaisen pelaamisen viihdekeskukseksi. Tapahtuma kokoaa yhteen Suomen tunnetuimmat vaikuttajat, heidän faninsa ja ammattipelaajat.

Tapahtuman osallistujat pääsevät tapaamaan ja haastamaan eri peleissä Suomen suosituimpia vaikuttajia kuten Jaakko Parkkali, Herbalisti, Jennysvoices, Namikolinx, Boheemi, Mikirotta, PAQPA, ZoneVD, IlariPro, MrJallu101, Dokke, Uiwenuise, Nedde, Tinke, Niko & Santtu ja monia muita.



– Tubecon Games tarjoaa viihteen, elämysten, pelien, turnausten, ohjelmanumeroiden ja Meet & Greet -fanitapaamisten lisäksi Suomen parasta e-sports -viihdettä. Ohjelma ja sisältö on rakennettu sekä nuoremmalle että vanhemmalle sukupolvelle ja tavoitteenamme on luoda tapahtumasta jokavuotinen viihteellisen pelaamisen ykköstapahtuma Suomessa, kertoo Tampere-talo Oy:n liiketoimintajohtaja Mika Nevalainen.



Tubecon Games -tapahtumassa ratkeaa myös Counter Strike -pelin Suomen mestaruus. Tubecon Games CS:GO Finnish Championship (eSM) -lopputurnaus järjestetään perjantaina 20.8. Turnausta edeltää netissä 30.7.–1.8. pelattava karsintaturnaus. Mukana karsintataistossa on yhteensä 128 joukkuetta, joista kolme parasta etenevät livenä pelattavaan Tubecon Games CS:GO Finnish Championship lopputurnaukseen. Neljäntenä osallistujana lopputurnaukseen ottaa osaa lajin hallitseva mestari HAVU Gaming.



– Suomalaiset pelaajayhteisöt ovat ottaneet Tubecon Games -tapahtuman innolla vastaan, mistä Tubecon Games CS:GO Finnish Championship (eSM) on hieno osoitus. Myös muista kansallisista pelimestaruuksista rakentuu varmasti haluttuja kisoja jo ensimmäisessä tapahtumassa, toteaa Tubeconin toimitusjohtaja Jan Grehn.



PUBG1000 – PlayerUnknown’s Battlegrounds -turnauksen (PG16) karsintaottelut alkavat perjantaina ja jatkuvat lauantaina. Among Us -livessä liekeissä ovat muun muassa Herbalisti, Jennysvoices, Namikolinx, Boheemi, Mikirotta, PAQPA ja ZoneVD. Kommentaattorina ja juontajana on Jaakko Parkkali.



The Flintstones Speedrunissa voi haastaa ZoneVD:n ja kokeilla lyödä ZoneVD:n maailmanennätys uusiksi! FIFA-Loungentapahtumat juontaa IlariPro. NHL-Loungen juontaa MrJallu101. FIFA- ja NHL-Loungessa pelataan molempina päivinä ja Tubecon Gamesin viralliset mestarit vuosimallia 2021 kruunataan lauantaina pelattavissa finaaleissa.



Minecratf-alueella yleisö pääsee toden teolla mukaan. Päivän aikana on 1 vs 1 -pelejä. Myös Fortnitessa on lukuisia vaikuttajien 1 vs 1 -vetoja. Liekeissä ovat muun muassa Boheemi, Dokke ja Mikirotta. Yleisö pääsee myös pelaamaan Uiwenuisea vastaan. Nocco Stream Corner sijaitsee tapahtuman PG16 -alueella ja siellä ovat paikalla sekä vaikuttajat että pelaajat. Pelaajamimmit Tinke, Paqpa & Nedde ottavat haltuun The Sims -pelin viihteellisen ja interaktiivisen show:n myötä.



Muut päiväkohtaiset ohjelmanumerot julkaistaan lähempänä tapahtumaa. Tapahtuman järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.



Liput voit ostaa Tiketti.fi ja Lippu.fi palveluista. Myös ovelta voi ostaa pääsylippuja, ellei tapahtuma ole jo ennakkoon loppuunmyyty. Ohjelma on esitelty Tubeconin sivuilla.





