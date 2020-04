Tukea on tarjolla, älä jää yksin!

Koronaepidemia herättää pelkoa ja huolta. Monen oppilaan, opiskelijan ja perheen arki muuttui parissa päivässä, kun yhteiskunta siirtyi poikkeustilaan. Erityisesti lapset ja nuoret voivat kokea koronauutiset ja sen aiheuttamat poikkeustoimet ahdistaviksi. Espoossa lapsille ja nuorille on tarjolla monenlaista tukea huolta-aiheuttavissa tilanteissa.

Keskustelutukea ja tekemistä digimaailmassa

Jos nuori haluaa jutella aikuisen kanssa tai kaipaa kavereita, tukea ja tekemistä löytyy sähköisissä kanavissa. Espoon nuorisopalvelut on avannut digitaalisen nuorisotilan Discordissa, osoitteessa bit.ly/nuoriespood. Ruotsinkieliset nuorisonohjaajat löytyvät omalta Discord-kanavalta osoitteessa https://discord.gg/2h8XXcj. Nuorille tarjotaan myös mahdollisuutta kahdenkeskiseen keskusteluun valtakunnallisessa Sekasin-chatissa, johon nuorisopalvelut on lähtenyt mukaan 29 ohjaajan voimin. Myös nuorisotilojen toimintaa on pyritty jatkamaan somessa.

Discordin nuorisotilassa on aukioloaikoina vähintään kaksi nuorisonohjaajaa ja yhteyttä voivat ottaa kaikki nuoret missä tahansa asioissa. Palvelussa voi jutella ja chattailla, ja juttu- ja peliseuraa löytyy nuoriso-ohjaajien ohella muista nuorista. Digitaalinen nuorisotila on auki maanantaista torstaihin kello 15–21 ja perjantaisin sekä lauantaisin kello 16–22. Ruotsinkielisellä kanavalla nuorisonohjaajat ovat paikalla arkisin klo 15-20.

- Discordin nuorisotilalle on löytänyt noin 60 nuorta. Keskustelut liikkuvat yleisesti kouluasioissa, pelaamisessa ja tietysti koronastakin puhutaan. Myös yksinäisyys puhututtaa ja se, miten saisi ajan kulumaan. Nuoret toivovat, että koulut ja nuokut aukeaisivat taas. Monen sosiaaliset kontaktit ovat siellä, kertoo nuorisonohjaaja Tuomas Rapp.

Discordista löytyy myös Ohjaamotalon kanava. Ohjaamotalo neuvoo alle 30-vuotiaita nuoria esimerkiksi asumiseen, työnhakuun, opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamotalon väki on paikalla Discordissa maanantaista perjantaihin kello 12–16.

Discord on ilmainen ja se toimii nettiselaimella tai puhelimeen erikseen ladattavalla Discord-sovelluksella.

Sekasin-chat, osoitteessa sekasin247.fi, on nuorille suunnattu kahdenkeskinen palvelu, jossa voi keskustella kirjoittaen mistä tahansa mieltä painavasta asiasta. Valtakunnallinen Sekasin-chat on auki vuoden jokaisena päivänä: Maanantaista perjantaihin klo 09:00-24:00 sekä lauantaina ja sunnuntaina 15-24. Ruotsiksi keskusteluapua nuorille on tarjolla esimerkiksi Ärligt talat -chatpalvelussa, jota ylläpitää UngInfo Luckan osoitteessa arligttalat.fi.

Myös nuorisotilojen toimintaa on pyritty jatkamaan somessa. Esimerkiksi nuorisotilojen omilla Instagram-tileillä on pelailtu, pidetty kokkaustuokioita ja hengailtu kuulumisia vaihtaen.

Digitaalisten kohtaamisten lisäksi nuorisotyötä tehdään myös ulkona. Valtaosa nuorista pysyy ohjeistusten mukaisesti kotona ja välttää kokoontumista. Ulkona syystä tai toisesta liikkuvien nuorten on kuitenkin tärkeää saada oikeaa tietoa vallitsevasta tilanteesta. Siksi Espoo, Helsinki, Vantaa ja Kauniainen tekevät jalkautuvaa nuorisotyötä ja kohtaavat nuoria sekä alueellisesti omilla alueillaan, että tiiviissä yhteistyössä, jota koordinoi Nuorisotyö raiteilla -hanke.

Etsivässä nuorisotyössä otetaan yhä yksilöasiakkaita vastaan puhelimitse, Ohjaamotalon Discordissa sekä tarvittaessa myös kasvotusten tavaten, pääasiassa ulkosalla, jossa on helppo huomioida turvaetäisyydet.

Opiskeluhuolto auttaa koululaisia ja perheitä

Opiskeluhuolto eli koulupsykologit ja -kuraattorit ovat käytettävissä tuttuun tapaan, ja yhteydenottoihin vastataan nopeasti. Apua voi hakea joko lapsi tai vanhempi. Tapaamisia järjestetään niin kahden hengen livetapaamisina kuin etäyhteyksien avulla. Käytössä ovat niin puhelut, Wilma-viestit kuin videopuhelut monelle nuorelle jo tutuissa Teamsissa ja Skypessa. Tapaamiseen saa tulla vain terveenä ja tilanteessa noudatetaan THL:n ohjeita turvallisuudesta.

Myös kouluterveydenhoitajat ohjaavat ja neuvovat puhelimitse ja varaavat aikoja niitä tarvitseville.

Lisätietoja:

nuorisopalvelupäällikkö Merja Nordling, p. 043 824 7660

opiskeluhuollon päällikkö Merja-Riitta von Schantz, p. 050 380 6523

undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson, tfn 050 363 2937

specialplanerare Marika Lostedt, tfn 046 877 3203