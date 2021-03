Tukemattomien tikkaiden käyttö toi työnantajalle sakot työturvallisuusrikoksesta

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi metallialan yrityksen toimitusjohtajan ja tuotantopäällikön työturvallisuusrikoksesta 25 päiväsakkoon. Lisäksi yhtiö tuomittiin maksamaan 4 000 euron yhteisösakko. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 12.3.2021.

Tuomio liittyi Heinolassa 29.5.2019 tapahtuneeseen työtapaturmaan. Tapauksessa metallialan yrityksen työntekijä oli kiivennyt nojatikkailla noin 2,5 metrin korkeuteen kiinnittääkseen nostokoukun. Nojatikkaita ei ollut tuettu mitenkään, minkä seurauksena ne olivat luisuneet työntekijän alta ja työntekijä oli loukkaantunut.

Käräjäoikeus katsoi, että nojatikkaiden liukuminen olisi tullut estää mekaanisesti kiinnittämällä ne joko ylä- tai alapäästä. Käräjäoikeuden mukaan se olisi ollut ainoa työturvallisuuteen tosiasiassa vaikuttava turvallisuustekijä. Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta edellyttää, että siirrettävien nojatikkaiden kaatuminen ja jalkojen luisuminen on estettävä joko kiinnittämällä tikkaiden ylä- tai alaosa, käyttämällä luisumisen estäviä laitteita tai muilla yhtä tehokkailla toimenpiteillä. Tämän määräyksen noudattamista ei ollut yhtiössä varmistettu. Myös vaarojen arviointi oli laiminlyöty.

Työkaverin käyttäminen tikkaiden varmistamisessa ei riitä

Kyseisessä tapauksessa työntekijä oli kiivennyt tikkaille, ennen kuin hänen työkaverinsa oli ehtinyt tulla varmistamaan niitä. Käräjäoikeus totesi, että toisen työntekijän käyttäminen fyysisenä esteenä ei ole ollut työturvallisuusmääräysten kannalta ja edellä mainitun asetuksen vastaisena riittävää, koska varmistus jää silloin inhimillisten seikkojen vuoksi sattumanvaraiseksi. Kaikki tekniset ratkaisut olisi pitänyt tehdä ensin, ja vain jos ne eivät olisi olleet mahdollisia, olisi voinut käyttää muita vaihtoehtoja.

Työturvallisuuden kehittäminen pienensi yhteisösakkoa

Tapahtuneen työtapaturman jälkeen yhtiössä oli tehty työturvallisuuteen liittyviä parannuksia. Työturvallisuusmääräykset oli saatettu kuntoon nojatikkaita koskevin osin. Myös haitta- ja vaara-arvioinnin tekemiseen kirjallisesti oli kiinnitetty huomiota. Käräjäoikeus huomioi tämän yhteisösakon suuruudessa.

”Siirrettävien tikkaiden käyttö on aiheuttanut paljon työtapaturmia, ja siksi niiden käyttöön on annettu tarkentavia työturvallisuusmääräyksiä. Työnantajan on aina huolehdittava kulkuteiden turvallisuudesta”, muistuttaa työsuojelun lakimies Anu Virkki Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio 12.3.2021, asianro R 20/1047. Tuomio ei ole lainvoimainen.