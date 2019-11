Tukilakoista ja lakoista aiheutumassa lähes sadan miljoonan euron menetykset metsäteollisuudessa

Posti-kiistaan liittyvät kuljetusalan tukilakot sekä Teollisuusliiton ilmoittama kolmipäiväinen lakko mekaanisessa metsäteollisuudessa aiheuttavat vakavaa haittaa metsäteollisuudelle. Taloudelliset menetykset voivat nousta lähiviikkoina jopa sataan miljoonaan euroon.

Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n tänään ilmoittamat tukilakkojen laajennukset pysäyttävät pahimmillaan satamat kahdeksi päiväksi torstaiaamusta. Metsäteollisuuden kuljetuksia haittaavat myös mm. Merimies-Unionin tukitoimet Posti-kiistassa.

Töiden lakkaaminen satamissa tietää metsäteollisuudessa arviolta 33 miljoonan vientitulojen menetystä lakkopäivältä. Torstaista alkavien AKT:n tukilakkojen aiheuttamat menetykset nousevat arviolta ainakin 66 miljoonaan euroon.

–Lisäksi yrityksille on jo syntynyt kustannuksia esimerkiksi vaihtoehtoisista reitityksistä, varastoaikojen kasvamisesta ja asiakasvalituksista. Pahimmillaan kuljetusongelmat voivat johtaa myös tuotannon pysähdytyksiin, mistä aiheutuisi vielä enemmän haittaa, Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Outi Nietola sanoo.

Teollisuusliiton mekaaniseen metsäteollisuuteen kohdistama lakko haittaa näillä näkymin kolmen päivän ajan tuotantoa sahoilla ja vaneritehtailla 9.–11. joulukuuta. Yhden työpäivän viennin arvo lakon kohteeksi joutuneessa mekaanisessa metsäteollisuudessa on noin 10 miljoonaa euroa, joten menetykset kolmelta lakkopäivältä nousevat 30 miljoonaan euroon.

Arviot tukilakkojen ja lakkojen menetyksistä metsäteollisuudessa perustuvat aiemmissa vastaavissa lakkotilanteissa syntyneihin menetyksiin. Lakkojen kokonaisvaikutus metsäteollisuuden globaaliin kilpailukykyyn voi nousta huomattavasti korkeammaksi.

–Lakkoilusta aiheutuu vakavaa välitöntä haittaa, mutta myös pidempiaikaista mainehaittaa, joka karkottaa asiakkaita. Metsäteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky kärsii, kun laskevassa talous- ja suhdannetilanteessa sitä pitäisi kaikin keinoin pyrkiä parantamaan, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo.

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

Contact in Communications:

Mika Mäkinen, Communications Director, mobile +358 50 555 3425