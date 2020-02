Tulevaisuuden johtajia koulutetaan miljoonarahoitteisessa EU-hankkeessa

Neljän yliopiston kansainvälinen uuden liiketoiminnan vastuullisuutta ja vaikuttavuutta tutkiva monitieteinen yhteishanke on saanut 4,3 miljoonan euron rahoituksen Euroopan Unionin Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks -ohjelmasta. Oulun yliopistosta hankkeessa on mukana Martti Ahtisaari Instituutti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Oulun yliopiston rahoitusosuus on 1,1 miljoonaa euroa.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Martti Ahtisaari Instituutin tutkijat Timo Koivumäki, Minna Pikkarainen ja Petri Ahokangas odottavat LNETN-hankkeen käynnistymistä. Tohtorikoulutettavien haku on juuri alkanut. Kuva: Pirjo Jaukkuri

Hankkeessa luodaan tutkimus- ja koulutusverkosto, jota sovelletaan tieteen, tekniikan, terveyden ja humanististen tieteiden alueilla uusien ja monimutkaisten ilmiöiden tutkimiseen. Tieteiden, toimialojen ja teknologioiden välinen verkosto tarjoaa kansainvälisen alustan tohtorikoulutettavien kouluttamiseen. Legitimation of newness and its impact on EU agenda for change (LNETN) -hanke koostuu viidestätoista väitöskirjaprojektista, joista Oulussa toteutetaan neljä. Tohtorikoulutettavien haku on juuri käynnistynyt. Miljoonarahoituksen saaneessa projektissa ovat mukana Oulun, Aalborgin, Halmstadin ja Glasgown yliopistot. Hankkeeseen osallistuu yliopistojen lisäksi useita yhteistyöorganisaatioita ympäri maailman, Suomesta Nokia ja Bittium. Tulevaisuuden johtajien koulutusverkosto Projektin tavoitteena on tarkastella tulevaisuuden yhteiskunnallisia ja taloudellisia ilmiöitä tavalla, joka tukee tulevaisuuden päätöksentekoa ja politiikan toteuttamista sekä taloudellista kehitystä. Samalla edistetään nuorten tutkijoiden kansainvälisiä ura- ja työllistymismahdollisuuksia kehittämällä heidän valmiuksiaan vastata tulevaisuuden tuomiin haasteisiin. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on mukana hankkeen seitsemässä tutkimusprojektissa. Oulun yliopistossa toteutettavat projektit keskittyvät älykkäiden energianjakeluverkkojen vertaisverkkoihin liittyviin haasteisiin, tulevaisuuden liiketoimintaan 5G/6G-teknologiaa hyödynnettäessä, henkilötietojen hallintaa hyödyntävien alustaliiketoimintamallien kehittämiseen sekä uusien henkilötietoihin keskittyvien markkinoiden syntyyn. Oulun yliopiston johtamat projektit toteutetaan läheisessä yhteistyössä Nokian ja Bittiumin kanssa, jotka tuovat paitsi yritysten käytännön näkökulman projekteihin myös toimivat tohtorikoulutettavien mentoreina.

