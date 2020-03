Tulevaisuuden kaupunki ja liikkuminen Kasvupolulle erottuvia ideoita ja kasvupotentiaalia

Sparrausta kasvustrategiaan? Hae mukaan Bio- ja kiertotalouden Kasvupolulle 24.2.2020 08:16:22 EET | Tiedote

Bio- ja kiertotalouden Kasvupolulle haetaan mukaan rohkeita ja innovatiivisia bio- ja kiertotalouden toimialalla toimivia yrityksiä ikään katsomatta. Kasvupolku on suunnattu yrityksille, jotka hyödyntävät esimerkiksi uusia toimintatapoja tai teknologioita, tuottavat kestävän kehityksen ratkaisuja, uusia raaka-aineita hyödyntäviä tai ”value from waste” -ratkaisuja. Haku on auki 1.4.2020 asti.