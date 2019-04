Tulevaisuuden koti on päästötön pienvoimala

Kolme askelta ilmastoystävälliseen asumiseen

Ympäristövastuulliset energiaratkaisut ovat kodissa melko yksinkertaisia ja helposti toteutettavia.

Lumme Energian salkunhallintapäällikkö Marko Pikkarainen listaa kolmen kärjen. Listan ykkösenä on ostetun energian alkuperä.

- Vaihda sähkösi niin sanottuun vihreään tuotteeseen eli sellaiseen sähköön, joka on tuotettu uusiutuvalla energialla, ja joka tulee alkuperävarmennetusta lähteestä.

Alkuperätakuujärjestelmään pääsevillä voimalaitoksilla on tarkat kriteerit ja laitokset tarkastetaan säännöllisin väliajoin. Alkuperätakuun lisäksi tuotteella voi olla myös ekoenergia -ympäristömerkki. Se on eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen sähkölle antama lisäleima, joka kertoo, että energian tuotannossa on otettu huomioon muitakin ympäristöasioita kuin vain energialähteen uusiutuvuus.

Toinen, jopa energian alkuperääkin tehokkaampi keino auttaa ilmastonsuojelussa on välttää energiankäyttöä silloin, kun kulutus on valtakunnassa korkealla.

- Kulutuspiikkejä varten tarvitaan korvaavaa sähköntuotantoa, joka ei aina ole ympäristöystävällisesti tuotettua, muistuttaa Lumme Energian Marko Pikkarainen.

Listan kolmas ohje on yksinkertainen: Arvioi oman sähkönkäyttösi tarpeellisuus eli sammuta kaikki turhat laitteet.

Energian kuluttajasta tuottajaksi

Kun kodin sähkösopimus on keskitetty uusiutuvaan energiaan, voivat kunnianhimoisimmat astua askeleen eteenpäin ja alkaa tuottaa itse energiaansa. Aurinkopaneeleilla tai lämpöpumpulla tuotettu energia käytetään käyttöveden lämmittämiseen, varastoidaan akkuihin tai sillä ladataan vaikkapa sähkö- tai hybridiautoa. Oleellista on ajoitus eli verkon sähköä käytetään silloin kun pörssisähkö on halvinta ja se tuotetaan mahdollisimman ekologisesti. Kalliin sähkön aikaan kulutetaan mahdollisimman paljon oman tuotannon varastoja.

Kaiken tämän erikseen hallinnoiminen olisi kotona työlästä. Lumme Energia, Etelä-Savon Energia ja Tieto Finland Oy ovat yhteistyössä kehittäneet järjestelmän, joka on saanut nimekseen DES (Distributed Energy Solution eli hajautettu energian tuotanto), ja sen pilottihanke on valmistunut jokin aika sitten. DES:n kotiin asennettava automaatio hoitaa kaiken tarvittavan energianhallintaan liittyvän työn, eikä asukkaan tarvitse seurata useita sovelluksia ja applikaatioita.

- Matti ja Maija voivat rauhassa juoda aamukahvia ja lukea lehtiä, eikä heidän tarvitse miettiä, paistaako tänään, tuottaako talomme energiaa, riittääkö energia auton lataamiseen ja mitähän mahtaa olla tämän päivän sähkön hinta, kertoo Etelä-Savon Energian tuotepäällikkö Toni Hannula.

Järjestelmän avulla asukas pystyy tekemään kodistaan mahdollisimman energia- ja kustannustehokkaan sekä pienentämään merkittävästi hiilijalanjälkeään.

Tulevaisuuden tavoitteena on, että kun sadat ja tuhannet kiinteistöt käyttävät nyt pilotoitavaa tekniikkaa, ne voivat muodostaa yhdessä ”pilvivoimalan” eli pilvessä toimivan yhteisön, joka myy varastoimaansa energiaa markkinoille.Yhdessä tällaiset kiinteistöt voivat korvata voimalaitoksen tuotannon.

- Kodeista voi tulla päästöttömiä pienvoimaloita, ja sähkön kuluttajista tulee tuottajia. Jo 300 taloa voi yhdessä korvata tuotannollaan aika ison voimalaitoksen, visioi Toni Hannula.