Tulevaisuuden liikenne Kasvupolku®: Voittajaksi valittiin Bout Oy Ab

Tulevaisuuden Liikenne Kasvupolun voittajaksi valittiin espoolainen Bout Oy Ab. Kunniamaininnan sai CS Control Software Oy.

Tuomariston mielestä BOUT on aidosti uniikki yritys, joka teki vaikutuksen jo hakemusvaiheessa. Yritys osuu potentiaaliseen markkinaan ja omaa osaavan tiimin. BOUT on venekyytejä tarjoava alusta, joka puhelinsovelluksen avulla yhdistää venekyytiä tarvitsevat ja niitä tarjoavat keskenään. Palvelussa kuljettajat toimivat itsenäisinä yrittäjinä, jotka operoivat omilla veneillään.

Kunniamainittu CS Control Software Oy on tuomariston mukaan bisneksenä "no brainer", todistetusti toimiva ja aidosti kansainvälinen. Yrityksen missio on luoda älykkäitä ratkaisuja, jotka säästävät energiaa, ympäristöä, rahaa ja aikaa.

Yritykset etenevät valtakunnalliseen finaaliin 100 parhaan kasvuyrityksen joukkoon. Finalistijoukosta valitaan Startup ja Start Again -sarjojen parhaat yritykset valtakunnallisessa Kasvu Open Karnevaalissa. Tapahtuma järjestetään 23.-24.10.2019 Jyväskylässä.

Tulevaisuuden Liikenne Kasvupolun sparrauksessa mukana olivat myös Araund Oy Muuramesta, Perille Mobility Services Oy, Kultaiset Pojat Oy Espoosta, Car Den Oy ja Embelin Oy Oulusta, Enterlot Oy ja Deal Comp Oy Helsingistä, GRUMBLO Turusta, Pieksämäen Taksipalvelu Oy Pieksämäeltä, Piirla Oy Kuopiosta, Samcons Oy Konnevedeltä, Kouluinfo Oy ja Eximap Oy Tampereelta.

Tuomaristoon kuuluivat Peter Molin Rambollilta, Marko Forsblom ITS Finlandilta, Noora Lähde Trafocomilta, Tapio Ojanen Väylävirastosta ja Mikael Järvenpää YIT:ltä.

Lisätiedot

Matti Härkönen, +358 40 578 2688, matti.harkonen@roihu.com

Aleksi Saarinen, +358 41 548 8762, aleksi.saarinen@roihu.com

Kasvu Open on valtakunnallinen sparrausohjelma pk-yrityksille, joka auttaa yrityksiä niiden kasvuhaasteissa. Sparraus on valituksi tulleille yrityksille maksutonta. Vuoden 2019 aikana noin 400 yrityksen kasvusuunnitelmaa sparrataan yli tuhannen asiantuntijan voimin. Vuosi huipentuu Kasvu Open Karnevaaliin lokakuussa 2019, jossa 100 finalistin joukosta valitaan Suomen parhaat kasvuyritykset.

Tulevaisuuden Liikenne Kasvupolun kumppanit ovat YIT, Trafi, ITS Finland, Liikennevirasto ja Ramboll.

*Kasvun Roihu Oy on Kasvu Open -tapahtumien valtuutettu järjestäjä ja voittoa jakamattoman Kasvu Open Oy:n osakas. Muut osakkaat ovat Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän kaupunki ja Aava & Bang Oy.